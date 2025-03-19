台南竹溪河床椰子樹 恐礙防洪

台南市區唯一露天型河流竹溪經整治、環境美化有成，多年未見的翠鳥回來棲息，河床上卻長了多棵華盛頓椰子樹，月見橋西北側的月見湖，淤積長滿雜草，環團認為椰樹恐影響防洪，雜草也危害青蛙棲息，應移除、回歸原貌；議員也要求妥善處理。

南市水利局長邱忠川說，河床上有多棵華盛頓椰子樹，將和農業局討論，若未來會影響水流，會做適當處理，至於月見橋西北側河床因淤積而成雜草地，會詢問專家意見再決定如何處理。

竹溪完成第1、2期整治後恢復自然美麗河景，加上竹溪橋與金湯橋間的哈赫拿爾森林改善工程也在去年完工，以及今年初整建落成的竹溪寺，讓流經體育公園的竹溪成為市區重要觀光景點。台南社大研究員晁瑞光說，因水質改善，且水泥物少，營造友善的生態環境，連多年不見的翠鳥也回來了。

晁瑞光發現，竹溪河床疑因小鳥銜種子至此，長出近10棵華盛頓椰子樹，有的高度已超過1公尺，若持續成長，恐影響水流，不利防洪，應及早移除，免遺後患，另外半月造型的月見橋下規畫有100公尺寬的月見湖，不過，多年來泥沙淤積，過半變成雜草地，原本適合青蛙棲息，因環境改變青蛙變少了，建議恢復原設計的樣貌，能兼具景觀及滯洪沉砂功能。

市議員李啟維表示，竹溪整治後環境更美麗，也更親水，每到春天花季，遊客更多，因此，上游水質的持續整治更為重要，樹木則要適地適種，行水區非人工栽植卻長出華盛頓椰子樹，應考量到未來是否影響行水和景觀，做妥善處理，以免衍生更大的問題。