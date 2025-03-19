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台南竹溪河床椰子樹 恐礙防洪

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市竹溪整治後河床被發現長出華盛頓椰子樹，環團擔心影響防洪。記者鄭惠仁／攝影
台南市竹溪整治後河床被發現長出華盛頓椰子樹，環團擔心影響防洪。記者鄭惠仁／攝影

台南市區唯一露天型河流竹溪經整治、環境美化有成，多年未見的翠鳥回來棲息，河床上卻長了多棵華盛頓椰子樹，月見橋西北側的月見湖，淤積長滿雜草，環團認為椰樹恐影響防洪，雜草也危害青蛙棲息，應移除、回歸原貌；議員也要求妥善處理。

南市水利局長邱忠川說，河床上有多棵華盛頓椰子樹，將和農業局討論，若未來會影響水流，會做適當處理，至於月見橋西北側河床因淤積而成雜草地，會詢問專家意見再決定如何處理。

竹溪完成第1、2期整治後恢復自然美麗河景，加上竹溪橋與金湯橋間的哈赫拿爾森林改善工程也在去年完工，以及今年初整建落成的竹溪寺，讓流經體育公園的竹溪成為市區重要觀光景點。台南社大研究員晁瑞光說，因水質改善，且水泥物少，營造友善的生態環境，連多年不見的翠鳥也回來了。

晁瑞光發現，竹溪河床疑因小鳥銜種子至此，長出近10棵華盛頓椰子樹，有的高度已超過1公尺，若持續成長，恐影響水流，不利防洪，應及早移除，免遺後患，另外半月造型的月見橋下規畫有100公尺寬的月見湖，不過，多年來泥沙淤積，過半變成雜草地，原本適合青蛙棲息，因環境改變青蛙變少了，建議恢復原設計的樣貌，能兼具景觀及滯洪沉砂功能。

市議員李啟維表示，竹溪整治後環境更美麗，也更親水，每到春天花季，遊客更多，因此，上游水質的持續整治更為重要，樹木則要適地適種，行水區非人工栽植卻長出華盛頓椰子樹，應考量到未來是否影響行水和景觀，做妥善處理，以免衍生更大的問題。

竹溪下游流經南山公墓，民間為了守護南山公墓，爭取登錄文化景觀及反對竹溪未來整治改善水泥化；守護南山公墓的文化、環保團體也發起連署行動，目前92個團體連署，並發起成立「台南市南山公墓國家墓葬文化歷史生態博物館促進會」。

南市竹溪水質及環境改善，翠鳥也來棲息。圖／台南社大研究員晁瑞光提供
南市竹溪水質及環境改善，翠鳥也來棲息。圖／台南社大研究員晁瑞光提供

公墓 華盛頓 青蛙

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