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辭職原因曝！嘉市府智慧科技處長郭軒志請辭 人令明生效

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府智慧科技處長郭軒志（右）回家鄉高雄陪母親盡孝道，獲高雄某知名連鎖茶飲店邀請擔任要職，向市長黃敏惠（左）請辭，黃不捨勉予同意，離職人令明天生效。今天任職最後一天，陪市長黃敏惠到台北市參加城市智慧展開幕。圖／嘉市府提供
嘉市府智慧科技處長郭軒志（右）回家鄉高雄陪母親盡孝道，獲高雄某知名連鎖茶飲店邀請擔任要職，向市長黃敏惠（左）請辭，黃不捨勉予同意，離職人令明天生效。今天任職最後一天，陪市長黃敏惠到台北市參加城市智慧展開幕。圖／嘉市府提供

嘉義市政府團隊7年級生智慧科技處長郭軒志回家鄉高雄市陪伴母親盡孝道，獲高雄市某知名連鎖茶飲店邀請擔任要職，向市長黃敏惠請辭，黃不捨，勉予同意，離職人令明天生效。

今天郭軒志任職最後一天，陪市長黃敏惠到台北市參加城市智慧展開幕，郭軒志任職5年8個月，是黃敏惠2任市長團隊中政務官同一個職位任職最久的。

郭軒志中正大學企管系畢業、政大科技管理研究所碩士班畢業，曾任裕隆集團金融水平事業群資深專員、味全公司執行長室經營企劃副課長、夢想之鄒志工團創辦人。

他說，與黃市長相識16年，進市府共事5年8個月，任內辦理有事青年、地方創生、十大旗艦計畫，輔導協助年輕人返鄉就業定居，他表示，家鄉在高雄，弟弟出國，母親希望他回家陪伴，適有高雄市某知名連鎖茶飲店邀請任職，才向市長提出辭呈，辭職回故鄉工作，也是嘉義市府團隊力量擴散。

團隊 高雄市 黃敏惠

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