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台南參加北美海鮮博覽會 主推虱目魚估接單3600件

中央社／ 台南18日電

台南市政府推動漁產品開拓海外市場，輔導在地合作社參加16至18日於美國波士頓會展中心舉辦的第43屆北美海鮮博覽會，主打虱目魚系列商品，初估接單量達3600件。

台南市農業局長李芳林今天透過新聞稿表示，北美海鮮博覽會又稱波士頓海鮮展，是世界規模較大的3大水產品展會之一，也是北美最大海鮮貿易展，吸引來自世界各地海鮮供應商、批發商、零售商和買家參加。

李芳林表示，此次台南參展漁產業者的出口加工及冷鏈技術已相當成熟，符合食品衛生安全規範，現場除展示多樣漁產品外，並提供試吃獨特虱目魚料理服務，在市府、業者及貿易商共同努力下，搶攻歐美市場，外銷成長數量再攀升。

有限責任台南市友善養殖漁產生產合作社理事長吳素雯說明，此次主要展示品項為虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚排、虱目魚粥等虱目魚系列商品，以及各式魚漿煉製品等，現場提供試吃品嚐。

吳素雯表示，有別以往整尾條凍方式，此次主打經過加工分切、調理的虱目魚肚等產品，品質進化為精緻、成熟虱目魚產品，改變國際市場對虱目魚的價值認知，並結合台南在地料理特色，推出多款調理產品，展現台南在地風情。

吳素雯指出，此次參展初步統計接洽美國、日本、加拿大、越南等地買家，預估接單量3600件，金額約新台幣1100萬元。

台南 海鮮 虱目魚

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