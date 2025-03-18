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台灣國際蘭展競賽館 單株與景觀得獎作品吸睛

中央社／ 台南18日電

一年一度的台灣國際蘭展在台南展出，除了主題館壯觀場景，競賽館也是遊客觀賞重點，包括從超過1500株頂尖蘭花選出的全場總冠軍「愛德華王子」，景觀競賽得獎作品也引人目光。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，每年蘭展不論是單株蘭花，或是由各種顏色、品種搭建的景觀，都能讓參觀民眾大飽眼福，台灣在國際上享有蘭花王國美名，台南更是全台蘭花最大產區，每年競賽評選都備受矚目。

黃偉哲指出，今年競賽收花逾1500株，還有來自全球各國團隊及台灣學生發揮創意的蘭花景觀，此次展期至23日，民眾可把握最後幾天前往欣賞這場蘭花盛會，評選出自己心目中的大獎花。

台灣蘭花產銷發展協會（以下簡稱蘭協）指出，本屆全場總冠軍「愛德華王子」由蘭農陳政穎培育，是仙履蘭之王與仙履蘭之后交配孕育子代，歷經5年悉心栽培，去年首次開花便奪得2024年世界蘭展分組冠軍，經過1年休生養息後植株更加壯碩。

蘭協指出，「愛德華王子」本次開花3梗8朵4苞，花型大而圓整，花瓣寬闊，伸展度非常理想，整體協調性堪稱完美，是一株不可多得好花，深得許多評審青睞，獲本次大展全場總冠軍殊榮，實至名歸。

蘭協指出，全國盃青農教育蘭花景觀布置競賽舉行至今已是第6屆，學生景觀布置不僅是競賽，更是藉由設計搭配、實踐創新過程，讓學生對台灣有更進一步認識。

蘭協說明，本次共有18組師生入選，以蘭花景觀布置表達對台灣文化獨特詮釋，其中國立中興大學老師黃盟元帶領的團隊獲得評審青睞奪冠，作品「蘭嶼山行」以台灣蘭花為主軸，形成一座座高山象徵台灣地形，更展現出台灣蘭花王國美名。

蘭協指出，國際景觀布置有越南、印尼、日本、德國等團隊參與，由泰國團隊奪得金牌，總面積達100平方公尺，各色蘭花層層交疊，展現出大自然完美和諧、生生不息，同時傳達出設計者對環境保護的重視。

團隊 蘭展

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