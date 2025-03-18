百萬神知識競賽雲林北港朝天宮起跑 國內各大宗教齊聚宣誓打詐

由台南楠西萬佛寺和北港朝天宮邀集國內包括天主教、穆斯林等宗教發起的 「百萬神知識」益智答題競賽今天在朝天宮廣場正式開跑，藉由神知識競賽引領民眾正確認識各大宗教，並結合警方帶動全民打詐，今天各宗教領袖齊聚帶動問答，趣味橫生，歡迎參加網路初賽，8月將在台北總決賽，挑戰百萬獎金。

今天百萬神知識大賽首場在朝天宮前開賽，賽前記者會由雲林縣警局長李建民率領打詐團先登場，強調只有透過正確神知識方可有效止詐，他說，雲林今年2月詐騙受理201件，比1月少91件，財損6956萬元，假投資詐騙案最多。

李建民說，近年詐團也將魔手伸進宗教信仰，假法師之名為牌位祈福等訊息詐騙，幸被警員攔阻下未造成損失，感謝宗教界一起來打詐，建立民眾正確神知識止詐，警方全力以赴，朝零詐騙零損失目標邁進。

今天「百萬神知識、全民來打詐」啟動儀式由台灣宗教聯合會執行長、楠西萬佛寺方丈法藏大和尚、朝天宮董事長蔡咏鍀、中華道教總會秘書長張肇珩、宗教與和平協進會秘書長也是天主教神父林之鼎、伊斯蘭教教長馬孝棋、中華國際儒教會理事長的立委許智傑等，各大宗教領袖與國內各大宮廟主事者共同主持。

「戒除貪念方可止詐」法藏大和尚說，俗諺「肖貪鑽雞籠」（貪小利而吃大虧），只有正確知識再戒除貪念，才可有效防止被詐，他深知建立台灣宗教常識教育是大工程，這次不分宗教派別共同推動，以益智問答競賽方式，讓大家明白各宗教認知與尊重，才不被誤導受騙，這是個起頭，期待未來能擴展到各領域。

蔡咏鍀指出，這項活動不是傳教，更是知識的普及，帶動民眾對於純正宗教信仰的辨識，歡迎全民一起響應。

千里眼、順風耳是誰的護衛? 五府千歲有哪幾府? 穆斯林每日禮拜幾次? 佛教伽藍菩薩在民間信仰是代表哪尊神? 天主教的聖母月是指哪一個月份?神知識登場引來民眾搶答，民眾說，拜了很久今天才知道所不知的常識，真的長知識了。