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台南0121捐款逾8千筆 意外曝光市長黃偉哲捐款1月薪

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今下午針對0121楠西地震災後重建進度與善款運用開說明會，由副市長葉澤山主持，強調第一時間就協請各界善心資源挹注關懷，同時啟動各項災後救援及重建計畫，也曝光市長黃偉哲已捐款1個月月薪。記者萬于甄／攝影
台南市政府今下午針對0121楠西地震災後重建進度與善款運用開說明會，由副市長葉澤山主持，強調第一時間就協請各界善心資源挹注關懷，同時啟動各項災後救援及重建計畫，也曝光市長黃偉哲已捐款1個月月薪。記者萬于甄／攝影

0121大埔地震導致台南楠西、玉井等地民宅受損嚴重，通報住宅損害逾4千件，幸無人死亡，不過，目前外界捐款僅4800萬，善款不如0206，更被多名議員質疑市府未傳達災區嚴重性，為此，南市社會局今下午說明目前善款來源與運用，更曝光市長黃偉哲也捐款1個月月薪。

台南市長黃偉哲今原訂出席社會局「0121地震重大災害賑災捐款」說明會，因故未出席，由副市長葉澤山代表說明，強調市府在地震第一時間就協請各界善心資源挹注關懷，同時啟動各項災後救援及重建計畫，包含提供慰問金及物資等協助，確保災民得到所需的幫助。

社會局長郭乃文指出，截至17日0121震災捐款專案已收到逾8000筆捐款，接近5千萬捐款，其中包含17間寺廟捐款1434萬、189個公私企業及法人團體共捐款1400萬元，另外，個人捐款則有多達7843筆、逾2105萬元，各界都紛紛表達對災民的關懷與支持。

葉澤山表示，善款來自社會各界愛心，市府承諾會妥善運用，確保資源發揮最大效益，並納入嚴格監督機制，確保資金公開透明，主要會用於房屋修繕、重建補助及慰問金發放等；針對善款救助金運用是否有缺口，因目前紅黃單損壞評估報告陸續寄出，補助總金額尚未出爐。

都發局長林榮川提到，行政院已核定受災戶租屋補貼經費約2.88億，目前已受理並完成發放95戶。民政局長姜淋煌則補充，部分山區宮廟雖在地震中受損，但仍有許多宗教團體發揮大愛，積極捐款協助災民，市府將持續向各界勸募，協助受災民眾。

說明會過程中，意外曝光市長黃偉哲第一時間也捐出1個月月薪，希望幫助災民早日恢復正常生活。社會局強調，善款主要將運用在受災戶慰問金、受傷慰問金、楠西市場攤商營業損失慰助金及危險建築物修復等，也懇請社會大眾持續支持震災重建，民眾可洽台南市社會救助金專戶線上捐款平台。

地震 捐款

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