阿里山山葵復育成功 網室「栽植袋」離地種植5.5萬株

阿里山山葵受山區水土保持限制，2017年全面禁種後消失，嘉義縣政府3年前輔導阿里山鄉公所及阿里山社區關懷協會合作，斥資2200萬元打造1座山葵育苗室、2座智能設施溫室，以栽植袋培育山葵，近年復育成功，還開發許多山葵創意產品。

山葵成長需吸取大量土壤養分，會嚴重消耗地力，葵農透過大量施肥，確保山葵獲取充足養分，種植過程影響山區自然生態，前林務局、現農業部林業及自然保育署以不利於山坡地水土保持為由，2001年起拍板採漸進式方式全面回收土地，2017年全面禁種後消失。

阿里山社區關懷協會及阿里山原住民山葵生產合作社理事主席安淑美，3年前引入1萬株山葵雜交培苗，在海拔1200公尺樂野部落試種，逐漸找出適宜種植溫度及管理方式，陸續增加種植總面積約7分地、株數約5.5萬株，去年底成功採收首批2年生阿里山山葵。

安淑美說，山葵對氣候要求嚴苛，須種在海拔1千公尺以上低溫地區，在里佳、特富野及樂野部落復育成功，採取「培植袋」離地種植，養分較多、尺寸較大，但田間管理成本很高，年產量約3千公斤，以網室居多，每分地成本60萬元，溫室200萬元成本太高。