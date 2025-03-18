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嘉義市智慧嘉義成果首登智慧城市展 非六都最大展館15項智慧治理應用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供
2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供

2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。

嘉市政府跨局處由13個單位暨所屬機關合作，聯合展出共計15項智慧治理應用，展現嘉市結合數位科技與深厚的人文底蘊，推動智慧城市發展，打造嘉義未來城市的成果。

黃敏惠參訪展覽，引用《Shopping Design》創刊顧問詹偉雄的話，勉勵市府團隊「帶著一雙未來眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」，從人民需求，找到施政著力點，運用設計思維融入城市治理，讓每個人都能受惠。

嘉市連續3年獲得智慧城市創新應用獎，警察局2023年、2024年連續2年獲獎，今年觀光新聞處以全國首創「AI人形辨識大聲公救人」創新水域防治模式獲得肯定。面對高齡化、少子化等挑戰，各局處將持續運用數位科技，持續優化警消安全、環保、教育發展及長照服務等面向，黃敏惠感謝議會支持，期待打造宜居幸福城市。

嘉市參展亮點包括全國首創「AI人形辨識大聲公救人系統」、「地政結合財稅智能櫃員機」，最後，市府透過AI生成音樂創新方式，將2首充滿地方特色歌曲：《熱鬧的嘉義市街》、《做伙來去踅嘉義》巧妙融合，讓百年文化以全新方式演繹，讓更多人聽見嘉義的故事、感受嘉義韻味。

智慧科技處長郭軒志表示，今年以「人本共融、創新實驗、基層能量」為核心，強調科技應貼近市民需求，讓技術不只是數據，而是提升生活品質的工具。智慧城市展將展到21日，市府每日辦經驗分享會，邀請歷屆智慧城市創新應用獎得主與民眾交流。展館內設Home Run+1虛擬棒球揮棒體驗、數位集章遊戲，完成指定任務者可獲精美小禮。

2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供
2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供
2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供
2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供
2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供
2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供
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2025智慧城市展今天在台北南港展覽館開幕，嘉市首次以城市名義參展，以「建城320+1智慧嘉義」為主題，打造非六都最大展館，市長黃敏惠下午帶隊出席啟動儀式，為展館揭幕。圖／嘉市府提供

嘉義 詹偉雄 黃敏惠

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