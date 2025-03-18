雲林縣前縣長廖泉裕夫人許恒慈辭世 長期關懷弱勢各界不捨

雲林縣前縣長夫人也是一家媒體董事長許恒慈，本月14日辭世，享壽 85 歲，從教育界出身的她，人稱「許老師」，她長期來熱心推動雲林教育與地方發展，備受敬重，辭世消息傳出，地方均感不捨。

許恒慈曾在虎尾中正國小任教，也曾任國大代表及行政院政務顧問等職務，她與已故前雲林縣長廖泉裕結為連理，夫妻二人致力於雲林教育與地方發展，且樂善好施、為人樂觀開朗，在地方頗受敬重。

許恒慈育有3女1男，2女兒廖紫岑投入媒體事業、也是現任台數科集團董事長，對母親離世深為悲痛。廖紫岑除感謝各界悼念，並表示，母親個性熱情，所到之處歡聲笑語，帶給所有人歡樂，讓人印象深刻，尤其對待朋友慷慨大方，是個非常和善女性，母親將永遠活在大家心中。

「許老師」長期投入司法觀護並也關懷弱勢，早年和先生攜手草創雲林家扶中心。雲林家扶中心主委陳燦勳也感念「許老師」對家扶中心的家庭及孩子長期的關懷，希望許老師一路好走，也保佑家扶孩子。雲林縣長張麗善也表示，「許老師」常給予諸多鼓勵、支持，尤其在她最落寞的時候，總會給她擁抱和讚美，讓她重拾信心，她會永遠緬懷許老師。

許恒慈公祭儀式訂於3月23日上午9時於西螺鎮廣興里故居舉行。