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首創AI人形辨識結合大聲公 嘉市連3年奪智慧城市創新應用獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
觀光新聞處團隊轉呈獎項，與市長黃敏惠市長、副市長林瑞彥合影。圖／嘉市府提供
觀光新聞處團隊轉呈獎項，與市長黃敏惠市長、副市長林瑞彥合影。圖／嘉市府提供

嘉市運用科技創新打造安全智慧宜居城市，連續3年榮獲「智慧城市創新應用獎」，台北市電腦公會主辦「智慧城市創新應用獎」，市府以「水域型AI人形辨識系統」結合「大聲公」，打造全新水域防治模式，脫穎而出，成為全國僅12件獲獎作品之一，獲獎率僅20%。

北市電腦公會主辦「智慧城市創新應用獎」分為「縣市創新應用組」、「中央暨相關機關創新應用組」及「企業暨財團法人創新應用組」3組，今年共94件作品參賽，「縣市創新應用組」競爭最激烈，60件作品角逐。經初複審，市府以「水域型AI人形辨識系統」結合「大聲公」，打造全新的水域防治模式，脫穎而出，成為全國僅12件獲獎作品之一。

觀光新聞處長張婉芬代表受獎，她說，市府以設計思維結合數位治理，推動城市發展，連續3年獲獎，展現善用科技創新，解決長期棘手問題，努力成效讓嘉市成為全國智慧城市標竿。獲獎只是起點，市府將持續優化既有方案，今年將在蘭潭環潭周邊建置光纖網路，新增10支360度廣角監視鏡頭，擴大監測範圍，減少死角，提升水域安全。

另將「蘭潭大聲公」成功經驗拓展至其他戶外場域，嘉油鐵馬道3月1日起在自行車道設置「車牌辨識與大聲公舉發系統」，透過語音提醒違規騎乘機動車輛的民眾，有效降低2次違規，統計該系統啟用2周後，違規事件大幅減少逾50%。

張婉芬說，蘭潭水庫109年至112年共發生42起落水救援案件，111年最多16件，112年14件。面對水域安全挑戰，市府首創「AI人形辨識+大聲公」防護機制，去年4月1日至5月15日，共偵測到超過1,600起進入水域事件。透過市府宣導與媒體報導，5月15日至12 月底，案件數降至300餘件，月均案件減少率達27.3倍，顯著降低落水事件發生可能性。

創新作法獲消防署刊登《消防月刊》113年3月號，受邀在2024台灣自殺防治學會年會暨學術研討會專題分享。台中市、台南市、高雄市府及觀光署陸續導入此技術，自來水公司第七區管理處1月12日在澄清湖完成設置。這項獎項不只是對市府推動數位治理肯定，也為水域治理立下典範。

嘉市蘭潭 全國首創AI人形辨識 大聲公救人系統。圖／嘉市府提供
嘉市蘭潭 全國首創AI人形辨識 大聲公救人系統。圖／嘉市府提供
嘉市蘭潭 全國首創AI人形辨識 大聲公救人系統。圖／嘉市府提供
嘉市蘭潭 全國首創AI人形辨識 大聲公救人系統。圖／嘉市府提供
嘉市蘭潭 全國首創AI人形辨識 大聲公救人系統。圖／嘉市府提供
嘉市蘭潭 全國首創AI人形辨識 大聲公救人系統。圖／嘉市府提供
嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬(左六)代表領獎。圖／嘉市府提供
嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬(左六)代表領獎。圖／嘉市府提供
嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬（右）代表領獎。圖／嘉市府提供
嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬（右）代表領獎。圖／嘉市府提供
嘉市蘭潭 全國首創AI人形辨識 大聲公救人系統。圖／嘉市府提供
嘉市蘭潭 全國首創AI人形辨識 大聲公救人系統。圖／嘉市府提供

北市 蘭潭

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