嘉義大埔鄉挺過強震 水上音樂會3月29日登場重振觀光信心

嘉義縣大埔藝術節3月29日登場，眾所矚目水上音樂會主題為「潯歌」，由嘉義民族管弦樂團及逐鹿藝術團帶來精彩演出，但今年受0121大埔規模6.4強震影響，部分民宿結構受損，原本2日音樂會行程，因住宿能量有限，首次改為湖光山色半日遊。

大埔鄉長吳明勳說，大埔鄉受限水庫因素，建築開發密度低，地震未造成嚴重災情，但仍有部分民宿受損，因住宿能量有限，大埔藝術節從2天改為1天，除了有「潯歌」水上音樂會，也結合鄒族文化展演，展示曾文水庫地區多元融合，讓在地鄉親在地震後有慰藉管道。

大埔藝術節「潯歌」水上音樂會3月29日下午3點30分開始演出，地點在大埔湖濱公園，限量120張票，開放線上購票 https://www.taiwancto.com。邀請DJ DINPEI演出，晚會壓軸則為汐羽箏樂團、大埔新住民協會舞蹈班、嘉義民族管弦樂團及逐鹿表演藝術團。

縣長翁章梁今參加大埔藝術節宣傳記者會說，地震確實對觀光有所影響，第5屆大埔藝術節3月29日舉辦，日期在地震後，希望透過藝術節振興觀光，當天會有很多精彩演出，可以一邊享受湖光山色，一邊欣賞水上音樂會，邀請大家一起支持大埔，讓大埔觀光恢復信心。

立委陳冠廷說，近期台南、嘉義山區及水庫頻繁發生地震，災後復興作為相當重要，希望透過大埔藝術節，邀請舊雨新知全都來大埔走走，大埔藝術節結合地景地貌、水庫風光，既能享受音樂藝術，又能品嘗在地美食，尤其沙鍋魚頭是大埔鄉一大特色。