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台南警監環強力管制改裝排氣管 28輛未變更登記遭罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環警監今年已聯合辦理9場次的聯合稽查行動，共有28輛遭罰。圖／南市環保局提供
台南市環警監今年已聯合辦理9場次的聯合稽查行動，共有28輛遭罰。圖／南市環保局提供

為從源頭管制噪音車，今年起改裝排氣管必須到監理機關辦理變更登記，台南市環保局表示，今年環、警、監聯合辦理9場次的聯合稽查行動，共攔查454輛，但有28輛未辦理環境部預約登錄檢驗或未變更登記，都遭罰鍰。

南市環保局表示，因應環境部「改裝排氣管認證制度」上路，凡在2024年底掛號登錄預約車主，環保局協助免費檢測至今年3月31日止，迄今協助近6千輛機車完成認證。目前環保局已全數通知已掛號登錄的民眾，尚未預約檢測車主請盡速致電安排檢測時間。另，將持續與警察局、監理單位合作，透過聯合稽查、聲音照相科技執法等管道，加強取締未辦理變更登記的車輛管理，維護居民生活安寧。

環境部與交通部為有效解決改裝車噪音擾民問題，推動改裝排氣管認證及變更登記制度，從源頭強化管理。今年起車主可使用環境部核准的排氣管或自費前往環境部核可認證實驗室完成檢測認證，後續皆需自行至監理站完成變更登記，若未完成變更登記可處900至1800元罰鍰，若經噪音檢測不合格，再罰1800至3600元，最高合計可罰5400元。

環保局長許仁澤提醒，已完成登記的合法改管車輛，行駛於道路時仍須遵守噪音管制標準，依速限不同，車輛噪音不得超過以下標準：(一)速限50公里以下不得超過86分貝，(二)速限50至70公里，不得超過90分貝，違者將依噪音管制法裁罰1800至3600元；若涉及隨意更換排氣管或不當操駕等行為，最高可處3萬元罰鍰。

台南市環警監今年已聯合辦理9場次的聯合稽查行動，共有28輛遭罰。圖／南市環保局提供
台南市環警監今年已聯合辦理9場次的聯合稽查行動，共有28輛遭罰。圖／南市環保局提供

噪音 環保局長 環境部

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