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嘉縣輔導鄒族原民 中高海拔種山葵初步有成

中央社／ 嘉義縣18日電

林業保育署禁2000公尺以上國有林種山葵，嘉縣府因而與農試所協助鄒族原住民阿里山較低海拔樂野部落種植，目前有初步成果，原民期待山葵成為「綠金」帶來經濟效益。

嘉義縣農業處今天告訴中央社記者，111年起輔導阿里山鄉公所及阿里山社區關懷協會跨域合作，執行為期4年的「阿里山部落山葵產業栽種聚落亮點發展計畫」，總經費約新台幣2200萬元，興建山葵智能設施溫室2座、山葵育苗室1座（包括供水及監視系統）。

同時與農業部農業試驗所等單位合作辦理教育訓練及生產履歷標章課程，成立嘉義縣阿里山原住民山葵生產合作社，協助原住民在樂野一帶復育山葵。

農試所助理研究員楊欽憲說，樂野海拔約1200公尺，對山葵而言氣溫偏高，在11月至4月溫度較低期間才能生長，不過這幾年農試所與山葵生產合作社一起研究改善，山葵的成長已有初步成果，但還須在病蟲害與肥培管理方面，做更多著墨。

阿里山原住民山葵生產合作社理事主席安淑美指出，111年引入1萬株山葵雜交種組培苗，試種在樂野部落，以溫網室栽培，慢慢試驗並找出最好的種植方式與條件，在去年底種植滿2年後，終於迎來採收的喜悅。

這2年間陸續有志同道合的農友加入，在里佳、特富野及樂野部落等介於1000至1450公尺中高海拔的合法農地種植山葵，現在合作社已有10幾名成員，種植總面積約7分地、株數約5.5萬株。

安淑美說，希望未來建置設施栽培標準模式，擴大生產規模，讓山葵產業產銷一條龍，除了帶來經濟效益外，也讓青年回流，找回山葵往昔的「綠金」時代。

農業處表示，山葵過去是嘉義縣阿里山鄉的特有作物，因種植在海拔2000公尺以上的國有林地，需清除原有植被與枯枝落葉，時林務局（現農業部林業及自然保育署）以不利於山坡地水土保持、成為永續山林破口為由，自90年起採漸進式回收國有林地，至106年全面禁種。

原住民 山葵 阿里山

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