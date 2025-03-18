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台南竹溪翠鳥回來了 但華盛頓椰子樹攪局 環團擔心影響防洪

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市竹溪水質及環境改善，翠鳥也來此棲息。圖／晁瑞光提供
台南市竹溪水質及環境改善，翠鳥也來此棲息。圖／晁瑞光提供

台南市竹溪是市區唯一露天型河流，整治及環境美化有成，翠鳥已回家，並成重要景點，但河床上卻長了多棵華盛頓椰子，環團擔心繼續成長會影響防洪應移除。另月見橋西北側月見湖淤積長滿雜草，被認為失去原設計的用意，影響青蛙棲息，也建議能回歸設計原貌。

台南市水利局長邱忠川表示，河床上有多棵華盛頓椰子問題，將和農業局討論，若未來會影響水流，會做適當處理；月見橋西北側河床因淤積而成雜草地，會詢問專家意見後再決定如何處理。

竹溪完成第1、2期整治後，已恢復自然美麗河景，加上竹溪橋與金湯橋間的哈赫拿爾森林改善工程也在去年完工，以及今年初整建落成的竹溪寺，讓流經體育公園的竹溪成為市區重要觀光景點。台南社大研究員晁瑞光說，因水質改善，且水泥物少，營造友善的生態環境，連多年不見的翠鳥也回來了。

不過，竹溪河床疑因小鳥衘種子至此，長出了近10棵華盛頓椰子，有的高度已超過1公尺，若持續成長，恐影響水流，不利防洪，應及早移除，免遺後患。

晁瑞光說，半月型造型的月見橋下規畫有100公尺寬的月見湖，不過，多年來泥沙淤積，泰半變成雜草地已失去月見湖之美。此處原適合青蛙棲息，但因環境改變，發現青蛙變少了，建議能恢復原設計的樣貌，襯托月見橋倒映月見湖之美，也讓生態更豐富。依照原設計規畫，月見湖兼具景觀及滯洪沉砂功能，有效降低洪峰流量的水位面河道的改善，可逐步恢復自然生態樣貌。

竹溪下游流經南山公墓，為了守護南山公墓，爭取登錄文化景觀以及反對竹溪未來整治改善水泥化，守護南山公墓的文化、環保團體也發起連署行動，目前已有92個團體連署，並且發起成立「台南市南山公墓國家墓葬文化歷史生態博物館促進會」。

台南市竹溪月見橋下規畫設計的月見湖，部分已淤積成雜草地。記者鄭惠仁／攝影
台南市竹溪月見橋下規畫設計的月見湖，部分已淤積成雜草地。記者鄭惠仁／攝影
台南市竹溪長出華盛頓椰子樹，環團擔心影響防洪。記者鄭惠仁／攝影
台南市竹溪長出華盛頓椰子樹，環團擔心影響防洪。記者鄭惠仁／攝影

公墓 台南

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