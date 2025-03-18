嘉市落葉時節景象唯美浪漫 苦了清潔隊每日清6噸落葉

嘉義市世賢路種植2千顆桃花心木有全台最美綠蔭廊道之稱，目前正值桃花心木落葉期，紅褐色落葉隨風落下，形成厚厚的落葉地毯，景象浪漫唯美；嘉義市每日落葉量高達6噸，市府清潔隊已啟動清掃機制，並設置80支告示牌，提醒用路人觀賞美景之餘更要小心駕駛、減速慢行。

隨著時節變換，嘉義市區許多行道樹落葉紛紛，尤其是世賢路沿線有2千棵桃花心木落葉驚人，林間舖上厚厚落葉地毯，又是種限定浪漫景象。但落葉四處飄散也有行車安全、環境髒亂等隱憂。

清潔隊長方仕男表示，每年3月初至4月中旬為落葉期，常發生大量落葉地點有世賢路二、三、四段、自由路、保安一街、林森東路、維新路北段大排邊、圓福街、興嘉（南京路）、忠孝路（林森路～博東路）、博東路、博愛陸橋邊靠文化路、民生南路（民生公園旁）、崇文街、公園街、水源地、宣信街（南興國中旁）以及大雅路等，落葉以桃花心木、小葉欖仁這2種為大宗。已在3月上旬完成告示牌約80支。

方仕男說，3月上旬為落葉初期量較少，3月下旬已逐漸進入量落葉期，每日約有6公噸落葉。派掃街車上、下午各清掃1次；各路段有固定掃路人員，每日會清掃1次；如因大量落葉，會再派機動人員加強清理。