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因應排水箱涵改建 台南10行政區25日停水、壓降

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應國土署河川治理排水箱涵改建，自來水公司第六區處預計25日上午9點起至26日下午3點，針對台南10行政區進行停水、壓降施工30小時措施，呼籲民眾提前儲水備用。藍色區塊為停水範圍、綠色區塊為降壓範圍。圖／台水六區處提供
因應國土署河川治理排水箱涵改建，自來水公司第六區處預計25日上午9點起至26日下午3點，針對台南10行政區進行停水、壓降施工30小時措施，呼籲民眾提前儲水備用。藍色區塊為停水範圍、綠色區塊為降壓範圍。圖／台水六區處提供

因應國土署河川治理排水箱涵改建，辦理永康區烏橋2000mm管改遷暨穗芳橋維修，以維護台南市供水穩定，因此，自來水公司第六區處預計25日上午9點起至26日下午3點，針對10行政區進行停水、壓降施工30小時措施，呼籲民眾提前儲水備用。

台水六區處表示，為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，施工時間將順延，停水時間將隨之調整，並另行公告。

台水六區處說明，本次停水、降壓區域包含東區、北區（部分）、中西區（部分）、永康區（部分）、歸仁區（部分）、關廟區、龍崎區、仁德區（部分）、新化區（部分）、左鎮區（部分），影響戶數共計23萬9049戶，其中停水戶數達15萬2847戶，水壓降低戶數為8萬6202戶。

台水六區處提醒，除停水及水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，不過在復水時管線末端、大樓及龍崎區地勢較高的地區，可能稍有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，待水清後再進水，詳細停水及壓降地區可洽台水網站查詢。

停水 國土署 水質

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