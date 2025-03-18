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配合箱涵改建 台南10區3/25起停水、壓降30小時

中央社／ 台南18日電

台灣自來水公司第六區管理處今天表示，配合內政部國土管理署河川治理排水箱涵改建，台南市10個行政區3月25日上午9時至26日下午3時停水、壓降30小時，影響近24萬戶人家。

水公司今天發布新聞稿指出，配合國土署河川治理排水箱涵改建，將辦理台南市永康區烏橋（大灣路942巷371弄168號附近）2000mm管改遷暨穗芳橋2000維修，以維台南市供水穩定。

受工程影響，台南市10個行政區3月25日上午9時至26日下午3時停水、壓降30小時，住戶應提前儲水備用，停水期間關閉電動抽水機電源，慎防火警，工地周邊也將執行交通管制。若遇豪雨或發布颱風警報，施工將順延，停水時間也將調整。

六區處表示，停水區域涵蓋東區、北區、中西區、永康區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區、新化區、左鎮區等局部區域，影響戶數15萬2847戶。水壓降低區域包括東區、永康區及新化區等局部區域，影響戶數8萬6202戶。

停水 台南 水公司

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