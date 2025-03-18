江蕙攜手全聯捐醫療設備 提升嘉義偏鄉醫療量能

金曲歌后「二姐」江蕙攜手全聯福利中心，捐贈價值百萬新型自動心肺復甦機及2張加護型醫療電動磅秤床給中榮灣橋分院，協助提升偏鄉醫療量能；院長陳正榮表示，這些醫療設備，對於醫療資源缺乏的地區來說，是場及時雨，向江蕙小姐及全聯福利中心致上最深的敬意與感謝。

中榮灣橋分院副院長蔡政翰表示，灣榮將自動心肺復甦機設置於急診室，能大幅提高急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，將發揮重大的急救效果，挽救更多寶貴生命。而加護型醫療電動磅秤床，設置於加護病房及呼吸照護病房，其特色包含床體、頭部和腳部高度皆可調整，為使護理人員更便於操作，在護欄兩側提供控制面板可直接操控，依重症臥床或需要長期護理的患者，提供床尾控制器、電子磅秤體重計、等便利醫護人員照顧之功能設計，也提升病人安全。

院長陳正榮表示，灣橋分院處於竹崎偏鄉，此次捐贈有助於強化嘉義縣偏鄉急重症醫療服務，這二項設備送達後，對於偏鄉地區的醫療有顯著提升，此醫療公益善舉，嘉惠住院病患及同步減輕一線醫護人員在照顧病患上的身體負擔，讓有需要的病患獲得妥善的醫療與專業照護，提升醫療品質與病人安全。

衛福部表示，台灣歌壇天后江蕙近日攜手全聯福利中心，捐贈30台最新型可攜式自動心肺復甦機及100張高單價加護型醫療電動磅秤床，分送至偏鄉及離島的公立醫院，這些設備將陸續送達。

此次受贈醫院衛福部所屬的部立醫院有，台東醫院、花蓮醫院、新屋醫院、苗栗醫院、豐原醫院、南投醫院、朴子醫院、新營醫院、旗山醫院、恆春旅遊醫院、金門醫院、澎湖醫院等12家醫院。依照各院所提出的需求，分別提供其所需數量與設備。