陳聰明沙鍋魚頭熄燈阿里山公路上另起爐灶？ 陳聰明這樣說

嘉市人氣排隊美食老店林聰明沙鍋魚頭，生意強強滾，成為城市品牌，8年前出現名字相同競爭對手，民進黨前市黨部主委陳英華以「陳聰明」店名，賣「陳聰明沙鍋魚頭」，曾豎起「不能給一家獨霸」看板，掀起戰火；過年前陳聰明拉鐵門熄燈，最近有人在嘉義縣阿里山公路上發現陳聰明重新開店營業，陳英華說，店不是他開的，他同意對方使用。

陳英華說，嘉義市沙鍋魚頭店關門是因為房東漲租金，暫停營業，停業至今房東未自己使用，也未再轉租，讓人不解，他表示，阿里山公路上的陳聰明店不是他經營，陳聰明未申請商標權，對方問他要開業，他同意使用。

傳承三代的林聰明沙鍋魚頭，去年慶祝70周年，先後跨區進駐台南三井OUTLET、桃園機場、今年進駐台北南港三井LALAPORT、以「聰明鍋」品牌插足鍋物市場。

8年前，民進黨前市黨部主委陳英華，先在林聰明沙鍋魚頭老店隔5家店舖旁邊，以陳聰明招牌賣沙鍋魚頭，豎立請支持我，不能一家獨霸的看板，叫陣意味濃厚，後搬到垂楊路口店面，元月拉起鐵門熄燈，引人注目。

陳英華說，店面租期元月才到期，去年房東以土地漲價為由，調漲店面租金每月1萬元，從5萬元漲到6萬元，房東不同意維持租金，他退租熄燈，休息一段時間再找地點重新開張，他說，1992年就開始賣沙鍋魚頭，賣「陳聰明沙鍋魚頭」8年，生意還不錯。

之前陳聰明沙鍋魚頭店開賣，曾引發「山寨」爭議，讓外地民眾看了霧煞煞，陳英華推出火鍋式沙鍋魚頭、沙鍋鴨等料理，區隔林聰明沙鍋魚頭，面對競爭對手，林聰明老神在在，他說，林聰明沙鍋魚頭有註冊商標權，2家店相安無事，沙鍋魚頭戰火一度成為話題。