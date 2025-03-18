知名嘉樂福夜市人氣退燒！蔡阿嘎訝異引網友熱議 業者曝原因

知名網紅蔡阿嗄日前帶妻兒返鄉，逛嘉義市知名嘉樂福觀光夜市，貼臉書說，「星期六晚上有夠空蕩，攤商剩沒幾家，遊客也稀稀落落，以前總是像跨年一樣人擠人！所以這些年是發生了什麼事？」引發網友熱議；業者吳姓經理說，受鐵路高架工程、疫情影響，夜市經營困難，會與攤商溝通協調，重新整理，年底前以新面貌迎客。

嘉義市有4大夜市：文化路夜市、嘉樂福夜市、彌陀夜市、湖美夜市，位在家樂福大賣場旁的嘉樂福夜市，經營逾20年，近年人氣退燒。

嘉義縣東石鄉出身的蔡阿嗄臉書說，「大概久違了10年再回來嘉義，逛家樂福夜市！星期六晚上有夠空蕩，攤商剩沒幾家，遊客也稀稀落落，以前總是像跨年一樣的人擠人！所以這些年是發生了什麼事？」

網友說，「7年級嘉義人回憶就是體育場商展跟家樂福夜市啊，現在人潮都跑到彌陀夜市跟湖美夜市了」、「超傷心的，這幾年回去嘉義，看到夜市空蕩蕩，我也很想問到底怎麼了？」、「上次去也嚇到，怎麼沒什麼攤～以前不是超級多攤超級多人「小時候家樂福夜市真的人山人海……回不去啦、以前連要停車都很難..」

「都沒有管理攤販反應都無消無息的所以大家另找尋路」、「人都在文化路夜市啦我周六晚上去文化路夜市，人就超多」、「嘉樂福從好幾年前就變這樣了」、「沒辦法，就攤租漲太高，攤販生存不下去就搬走，惡性循環下來的後果就是規模愈來愈萎縮。難過啊，想當初想到就要去一下…」