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嘉市發展中醫藥 雲林擬3億留醫護

聯合報／ 記者李宗祐陳雅玲／連線報導
嘉義市政府與衛福部國家中醫藥研究所簽訂合作備忘錄，未來將透過設立研究基地、中藥農產業鏈、預防醫學保健及人才培養等4項合作，共同推動國家中醫藥產業發展。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府與衛福部國家中醫藥研究所簽訂合作備忘錄，未來將透過設立研究基地、中藥農產業鏈、預防醫學保健及人才培養等4項合作，共同推動國家中醫藥產業發展。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠昨與衛福部國家中醫藥研究所簽訂合作備忘錄，將透過設立研究基地等4項合作，共同推動國家中醫藥產業發展；另，為解決醫護人力不足，雲林縣長張麗善宣布規畫3年3億元護理人力留任計畫，最快明年實施。

昨為「國醫節」又稱中醫師節，嘉市長黃敏惠與國家中醫藥研究所所長蘇奕彰由多人見證下簽備忘錄，蘇奕彰說，會協助在嘉市設立基地推展中草藥種植與中醫藥研究發展，也結合雲嘉南的中草藥農業、生技製藥產業、中西醫療體系讓中醫藥產業鏈整合，另會推動中醫藥在預防醫學等領域應用、中醫藥產業鏈相關人才培養。

黃敏惠說，嘉市醫療資源密度全國第1，是鄰近縣市醫療就醫的中心，在研究上嘉義大學有深厚的農學與中草藥研究基礎，並設中醫藥產業創新發展中心，期待未來能有更多實質上的合作，讓促進國家中醫藥發展能立足於嘉市。

此外，1、2月全台急診壅塞、待床嚴重，醫護人力不足是原因之一，雲縣衛生局於臨時會專案報告因應措施，縣長張麗善表示，雲縣6大責任急救責任醫院現有護理人力2385人，將推出333護理人力留任計畫，編列3億元經費，獎勵臨床護理人員新聘及留任，每人每月3千元，目標3年內將急救責任醫院護理執業人數提升至3千人，經費來源及施行辦法規畫中。

縣衛生局指出，考量雲林招募護理人員不易，也會推動雲林公費護理師培育計畫，培養在地優秀學子成為護理人員返鄉服務，每人每年補助16萬元，5年最高補助共80萬元，並將規畫醫護人員托育中心及日照托老中心設置補助，緩解醫護人員家庭照顧壓力。

中醫 人力 衛生局

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