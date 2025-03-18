台南地震未貼單災民 苦等補助

0121地震造成台南上千棟民宅受損，復原期漫長，市議員昨質詢指市長黃偉哲承諾過補助未貼單的災民，要求給出時間點，黃偉哲說，預計周四前提出補助方案；另，市區知名來亞大樓被鑑定須拆除，市府將介入協助住戶。

市長黃偉哲說，針對未貼單的救助，過往除0403地震外沒有先例，目前補助紅黃單來源是此次募集4800萬善款，及市府重大災害賑災捐款專戶提撥12.5億元，且截至目前通報受損但未貼單達2065戶，遠高於花蓮地震救助的數量，而紅黃單的戶數也達2055件，破4千戶救助金額恐天文數字，但仍會匡列未貼單補助款項。

市議會進行「0121地震因應對策及處理情形」專案報告，議員周奕齊說，0403花蓮地震針對未貼單但受損嚴重的受災戶提供修繕救助，而市長黃偉哲從事發當下、到除夕夜在災區向民眾也承諾研議未貼單補助，迄今還沒看到相關補助辦法，讓第一線及民眾相當混亂，且如果沒有0206賑災剩餘款，市府如何因應此次地震，痛批市長「將帥無能、累死三軍」。

對此，黃偉哲答詢說「我不接受將帥無能、累死三軍的說法！」他指出，未貼單補助辦法要量入為出，待相對嚴重的紅黃單處理完，以剩餘款項進行分配。

市議會做出6項結論，要求市府25日前完成寄發剩餘1956件損壞評估報告書、20日前針對未貼單受災戶提出補助方案、寺廟損壞部分研議補助辦法、受災戶租金補助專案加速核撥、市府應積極向各方勸募捐款、研議預算追加5億挹注南市社會救助金專戶。

此外，1月30日餘震造成中西區來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，建物安全鑑定報告5日出爐，判定須整棟拆除，市議員陳怡珍說，有大樓住戶反映迄今未看到報告，根本不知如何維護自己權益，尤其拆除過後能否重建也是未知數，市府應展開跨局處協商，包括整合建物所有權人、執行拆除作業並提出後續重建方案等。

工務局長陳世仁回應，現階段會要求建物所有權人或管委會限期45天改善拆除，若未改善，公權力就會介入，近期也會提供建物安全鑑定報告供住戶閱覽；副市長葉澤山則說，市府將介入協助住戶處理相關事宜。