立委建議台37線太保延伸新營分段施工 交部允評估

立院財委會今天考察「高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南新營道路工程」，民進黨立委賴惠員建議以分段施工方式儘快動工；交通部次長伍勝園承諾由公路局進一步評估。

立法院財政委員會召集委員賴惠員今天會同伍勝園與民進黨立委蔡易餘等人，考察「高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南新營道路工程」。

賴惠員表示，這條道路規劃已討論多年，但進度仍然停滯不前，影響嘉義、台南地區交通發展與產業連結，南台灣產業鏈逐漸成形，但交通建設必須跟上。

賴惠員指出，台37線延伸不僅能串聯南科、嘉科、馬稠後產業園區，更能提升大新營地區發展潛力，使嘉南產業鏈更緊密結合，完工後將大幅縮短南來北往通勤時間，提升區域交通路網服務水準，建議交通部與主計總處評估分段施工，讓先期工程儘快動工，加速建設進程。

蔡易餘表示，高鐵橋下道路具備徵收便利優勢，能有效銜接「南台灣科技S廊帶」，未來將是大南方矽谷計畫重要一環，目前台39線已確定從台南延伸至高雄仁武，台37線的拓寬將形成完整的產業運輸路網，現在需要加快腳步，希望先從嘉義鹿草到台南新營接台1線路段，滿足在地民眾的交通需求。

伍勝園表示，計畫目前進入可行性評估階段，預計116年完成研究評估，並承諾由公路局進一步評估「分段環評、分段施工」可行性，爭取早日動工，這條道路對南部產業發展至關重要，交通部將積極向行政院提案，確保計畫順利推動。

賴惠員在考察後總結指出，高鐵橋下台37線延伸道路不只是交通建設，更是南台灣產業競爭力關鍵，她將持續在財政委員會爭取中央資源與經費挹注，並監督工程進度，確保中央、地方通力合作，讓這條道路早日完工，分段施工就是解方，中央應儘速拍板定案。