雲林家扶社工棒球裝現身表揚 扶幼績效「冠軍隊」4人封王
各行各業缺工，社工界也面臨離職潮，雲林家扶中心每年平均離職約2名社工，家扶透過調薪及調整工作負荷等措施期維持人力穩定，目前51名社工滿編，今天換上棒球裝以「黃金棒球隊」為題表揚績優社工。服務滿30年林香伶說，多年扶助中體驗無數人性光輝與感動，雖達退休年資但仍不想離職。
家扶社工業務大致分為經濟扶助、寄養、兒少保護、希望學園4個組別，近年來受大環境影響，社工也現出走潮。家扶督導歐厚成指出，據統計平均每年約有2名社工離職，曾經最多有8人離開，主要包括薪資不如預期、個案帶來心理層面感受等因素，讓一些年輕社工選擇離開，職缺曾近1年多尚無法補足的困境。
歐厚成說，因應大環境，家扶也進行整體制度提升，包括調升薪資超過1成，將工作、服務個案進行合理調配，大幅減輕社工的工作負荷，整體工作環境大幅改善，近2年社工已呈現零出走，目前51位滿編，工作愉快。
雲林家扶中心今天表揚本年度優良社工，希望學園長林香伶、生活輔導員李冠頡、社工黃鈺婷、蔡宜晉等4人，今天換上棒球裝，在「台灣尚勇」歌聲中英勇出場，啦啦隊在旁蹦跳施放彩帶，重現台灣隊勝況，熱鬧滾滾。
「精神總教練」家扶主委陳燦勳頒發獎金和獎盃，肯定雲林家扶黃金團隊，在遽變環境中仍保持戰力扶幼，發揮「野球魂」精準打擊兒虐消弭貧困，成為家扶神隊友，為孩子助攻拿下生命中寶貴的分數。
林香伶服務滿30年的資深社工，不論兒少保護到安置，扶助個案無數從不漏接，受封「防禦王」。黃鈺婷從事3年社工，總讓迷失青少年重拾笑容迷途知返，封為「全壘打王」。蔡宜晉對受扶少年一步步推進並成功得分贏得「盜壘王」美稱。李冠頡在青少年最需要時適時出手榮獲「救援王」。四大天王受獎將向得分壘包持續挺進。
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