快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

雲林家扶社工棒球裝現身表揚 扶幼績效「冠軍隊」4人封王

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶四名績優社工今天表揚，以台灣尚勇的棒球盛裝出場，象徵扶幼黃金棒球隊連連揮出得分安打。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶四名績優社工今天表揚，以台灣尚勇的棒球盛裝出場，象徵扶幼黃金棒球隊連連揮出得分安打。記者蔡維斌／攝影

各行各業缺工，社工界也面臨離職潮，雲林家扶中心每年平均離職約2名社工，家扶透過調薪及調整工作負荷等措施期維持人力穩定，目前51名社工滿編，今天換上棒球裝以「黃金棒球隊」為題表揚績優社工。服務滿30年林香伶說，多年扶助中體驗無數人性光輝與感動，雖達退休年資但仍不想離職。

家扶社工業務大致分為經濟扶助、寄養、兒少保護、希望學園4個組別，近年來受大環境影響，社工也現出走潮。家扶督導歐厚成指出，據統計平均每年約有2名社工離職，曾經最多有8人離開，主要包括薪資不如預期、個案帶來心理層面感受等因素，讓一些年輕社工選擇離開，職缺曾近1年多尚無法補足的困境。

歐厚成說，因應大環境，家扶也進行整體制度提升，包括調升薪資超過1成，將工作、服務個案進行合理調配，大幅減輕社工的工作負荷，整體工作環境大幅改善，近2年社工已呈現零出走，目前51位滿編，工作愉快。

雲林家扶中心今天表揚本年度優良社工，希望學園長林香伶、生活輔導員李冠頡、社工黃鈺婷、蔡宜晉等4人，今天換上棒球裝，在「台灣尚勇」歌聲中英勇出場，啦啦隊在旁蹦跳施放彩帶，重現台灣隊勝況，熱鬧滾滾。

「精神總教練」家扶主委陳燦勳頒發獎金和獎盃，肯定雲林家扶黃金團隊，在遽變環境中仍保持戰力扶幼，發揮「野球魂」精準打擊兒虐消弭貧困，成為家扶神隊友，為孩子助攻拿下生命中寶貴的分數。

林香伶服務滿30年的資深社工，不論兒少保護到安置，扶助個案無數從不漏接，受封「防禦王」。黃鈺婷從事3年社工，總讓迷失青少年重拾笑容迷途知返，封為「全壘打王」。蔡宜晉對受扶少年一步步推進並成功得分贏得「盜壘王」美稱。李冠頡在青少年最需要時適時出手榮獲「救援王」。四大天王受獎將向得分壘包持續挺進。

雲林家扶四名績優社工今天表揚，以台灣尚勇的棒球盛裝出場，象徵扶幼黃金棒球隊連連揮出得分安打。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶四名績優社工今天表揚，以台灣尚勇的棒球盛裝出場，象徵扶幼黃金棒球隊連連揮出得分安打。記者蔡維斌／攝影

社工 離職

延伸閱讀

熱炒店夫妻用料理招待家扶親子 帶動親友關懷弱勢

鴻鼎菓子捐北台中家扶8萬元 售出一盒再提撥3％回饋家扶

從受扶自立到助人回饋 桃園2資深志工奉獻40年歡喜做

南投家扶頒641萬獎學金 助千名弱勢兒少持續求學

相關新聞

雲林虎尾全民運動館將完工 黃黑相間虎紋外觀很有「虎味」

雲林縣最具在地造型的虎尾全民運動館2022年底動工，外觀建築已大致完成，許多熱愛運動的民眾好奇不知何時開放啟用，虎尾鎮長...

台南9人小巴新路線 安南區905厝邊公車今上線

面對全台各地大客車駕駛缺工問題，台南市推動9人小巴公車路線受到好評，此次再添生力軍「厝邊公車905路」路線，橫跨永康、安...

雲林家扶社工棒球裝現身表揚 扶幼績效「冠軍隊」4人封王

各行各業缺工，社工界也面臨離職潮，雲林家扶中心每年平均離職約2名社工，家扶透過調薪及調整工作負荷等措施期維持人力穩定，目...

台南來亞大樓被判定整棟要拆除 民代籲市府跨局處協助

0121嘉義大埔強震後，台南發生多達上百起餘震，其中，1月30日餘震引發中西區來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，造成公共...

黃偉哲出席地震專案報告 災區議員嗆「將帥無能累死三軍」

台南市議會臨時會今以「0121地震因應對策及處理情形」進行專案報告，市長黃偉哲雖親自出席，不過因後續仍有其他行程，僅短暫...

天氣乍暖還寒小心稻瘟蔓延！ 研究員：植株過密農田 要控制氮肥量

近來氣候變化不穩定，台灣水稻產區研究人員發現已出現稻熱病蔓延！台南區農改場呼籲農友注意葉稻熱病發生與防治，遵照合理化施肥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。