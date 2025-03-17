雲林虎尾全民運動館將完工 黃黑相間虎紋外觀很有「虎味」
雲林縣最具在地造型的虎尾全民運動館2022年底動工，外觀建築已大致完成，許多熱愛運動的民眾好奇不知何時開放啟用，虎尾鎮長林嘉弘表示，目前申請使用執照中，未來連同相鄰的田徑場、大崙腳公園將一併改善，總經費逾2億元，將加緊腳步完成後續作業，盡早提供鎮民一個完善的運動休閒場域。
虎尾全民運動館位在鎮立網球場原址，緊鄰虎尾體育場和大崙腳公園，及湧翠閣古蹟、古水塔及鎮立幼兒園，結合成虎尾市區中心最大的休閒運動文教觀光園區，為提供鎮民優質的運動空間，鎮公所於2022年11月動工將網球場改建為全民運動館。
經約2年施工，這座別具虎尾在地特色黃黑色相間的「虎紋」造型的館場已完工，座落在體育場旁格外顯目，也常引來許多運動的民眾好奇與期待，不知何時能開放啟用，並也誇讚這是雲林最具在地特色的運動場館。
虎尾鎮公所表示，全民運動館占地約800坪，為3樓建築並附設有停車場，內部設有體適能中心、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練教室等場地，中央補助1億、縣府補助5千萬、公所自籌7千萬元合計約2.2億元。
鎮長林嘉弘表示，場館建築工程已大致完工，先前完成無障礙設施改善，本月初時已向縣府申請建築使用執照，待作業手續完成將會加緊腳步開放使用。
公所說，該場館將採OT模式經營，去年也已發包完成，請專業團隊將進駐經營，相關收費機制將與廠商協商，包括體適能中心每小時30元，65歲以上民眾享有敬老優惠，同時也有包月制度，讓民眾以親民價就能使用最好的運動設備。
林嘉弘表示，為提升鄰近的休閒運動觀光環境，預計將再投入約4千萬元，對體育場跑道、排水設施進行修繕，再結合大崙腳公園、涌翠閣等景點打造成文化休憩園區。
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