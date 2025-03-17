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深度文化體驗 「2025樂活鯤喜灣」風味餐澎湃開席

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

「2025樂活鯤喜灣」活動，於15日在臺南市鯤鯓、喜樹、灣裡三地盛大登場，重頭戲鯤喜灣美食風味餐饗宴16日晚登場，臺南市長黃偉哲親自出席。

臺南市長黃偉哲表示，鯤喜灣活動已有16年歷史，每年舉辦都盛況空前，尤其是人氣最高的特色風味餐盛宴，感謝萬年殿廟方還特別加碼贊助每桌1200元，讓大家能夠用超值的價格品嚐美食盛宴，可以說是加值又加持。

民政局表示，「樂活鯤喜灣」活動除了深度的文化體驗，超人氣的「鯤喜灣風味餐」，則運用當地最新鮮的農漁食材，呈現出獨具特色的海洋文化與在地之美。鯤喜灣活動帶領遊客以全新視角探索南區三大特色區域，包括鯤鯓、喜樹、灣裡的風情與故事，鯤鯓地區有紅樹林的綠色秘境適合生態旅遊、喜樹擁有百年歷史的古厝與極具特色的龜醮習俗、灣裡則有豐富的特色美食及獨特的王船信仰。邀請民眾平日也多來鯤喜灣，感受在地獨特風味。

聚傳媒

美食 臺南 黃偉哲

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