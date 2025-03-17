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台南來亞大樓被判定整棟要拆除 民代籲市府跨局處協助
0121嘉義大埔強震後，台南發生多達上百起餘震，其中，1月30日餘震引發中西區來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，造成公共安全問題，來亞大樓建物安全鑑定報告本月5日出爐，判定將拆除整棟大樓，市議員陳怡珍今也針對大樓後續拆除重建議題，要求市府應跨局處協助。
陳怡珍表示，中西區來亞大樓過去就曾在颱風天發生磁磚掉落，如今受1月底嘉義大埔地震影響，女兒牆受損、磁磚水泥掉落造成公共安全問題，市府緊急針對外牆搭設鷹架和防護措施，同時貼出紅單列管，經建物安全鑑定報告顯示，結構安全堪憂，判定將拆除整棟大樓。
她指出，有來亞大樓住戶反映迄今仍未看到鑑定報告，根本不知該如何維護自己的權益，尤其，土地所有權人為仁愛之家，拆除過後是否能重建也是未知數，就怕拆完後建物所有權人「被遺棄」。
陳怡珍強調，來亞大樓已非單純整建維護的問題，要求市府應盡速提升處理層級，展開跨局處協商，包括整合建物所有權人、執行拆除作業並提出後續重建方案等，在確保公共安全的前提下，保障居民生命財產安全，畢竟天災難以預測，沒有人能再次承受嚴重後果。
工務局長陳世仁回應，來亞大樓地下1、2樓梁柱結構具危險性，且整棟大樓氯離子（海砂屋）超標，判定整棟需拆除，現階段會要求建物所有權人或管委會限期45天改善拆除，若未改善，公權力就會介入，該拆就拆、依法強拆，近期也會提供建物安全鑑定報告供住戶閱覽。副市長葉澤山則說，後續市府將介入協助住戶處理相關事宜。
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