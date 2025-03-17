台南9人小巴新路線 安南區905厝邊公車今上線

面對全台各地大客車駕駛缺工問題，台南市推動9人小巴公車路線受到好評，此次再添生力軍「厝邊公車905路」路線，橫跨永康、安定、安南區，同時串連多處轉運站、醫院、觀光景點等，今也由副市長趙卿惠主持啟航典禮。

趙卿惠表示，台南9人小巴行駛公車路線績效卓越，逆勢增加路線和班次，也讓遊客、市民搭車更方便，乘車者自然也變多，成為正向循環，此外，9人小巴又可以深入社區和部落，提供更接地氣的服務。

她提到，交通局克服公車服務量能問題，配合市區路網重整，新增2家客運業者加入力挺9人小巴公車，本次新闢「厝邊公車905路」由統聯客運負責營運，也是熟悉的老字號客運公司，相信未來能提供市民更便利的就醫、轉乘及遊憩需求。

交通局提到，過去大型公車難以繞駛的鄉間小路或社區，如今能以9人小巴深入服務，目前營運中的14、9、901等路線，載客量都相當不錯，其中，安平區14路每月運量從6000多人倍增為1.2萬人次，其他路線也有超過2位數的成長比率。

交通局也說明，「厝邊公車905路」為第4條導入9人小巴的路線，服務地區橫貫永康、安定、安南等區，由永康轉運站出發，沿途行經學區、轉運站、觀光景點及廟宇，甚至也會經過亞太國際棒球訓練中心，因此，無論就醫、休閒、轉乘長途客運都很方便。