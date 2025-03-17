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嘉義台37線延伸至台南 銜接南科與嘉義科技鏈

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
為改善嘉義太保至台南新營的交通運輸，並促進南部科技產業鏈發展，立院財委會考察「高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南新營道路工程」。圖／蔡易餘服務處提供
為改善嘉義太保至台南新營的交通運輸，並促進南部科技產業鏈發展，立院財委會考察「高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南新營道路工程」。圖／蔡易餘服務處提供

為改善嘉義太保至台南新營的交通運輸，並促進南部科技產業鏈發展，立院財委會今天考察「高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南新營道路工程」。立委蔡易餘、賴惠員建議，採分階段推動，為提升當地通勤與串聯科技園區物流效率，優先施工鹿草至新營段。

蔡易餘提出「大南方矽谷SI廊帶計畫」，主張結合「S廊帶（南科至高雄）」與「I廊帶（嘉義鹿草至台南南科）」，透過道路建設串聯南台灣的半導體產業聚落，打造完整的矽（SI）產業走廊，提升區域競爭力，使南台灣成為全球矽谷級科技重鎮。

目前台37線作為高鐵橋下道路，僅通至嘉義鹿草與台南新市，中間路段未銜接。會議上，爭取優先施作台37線從嘉義鹿草延伸至新營區台1線路段，全長約12.5公里，總經費粗估約150億元。蔡易餘表示，高鐵橋下道路具備徵收便利的優勢，延伸計畫不僅可改善嘉義、台南溪北地區的交通瓶頸，更可強化南部產業供應鏈。

立委賴惠員表示，台37線延伸案地方已爭取超過15年，隨著台積電進駐嘉義科學園區，該區的交通需求更為迫切，道路建設必須與產業發展同步。且應由交通部與主計總處評估分段施工，加速推動先期工程動工，避免進一步影響產業布局。

蔡易餘與賴惠員建議，該計畫應採分階段推動；第一階段，優先施工鹿草至後壁段，疏解台南溪北與嘉義共同生活圈的車流，提高通勤與物流便利性。第二階段，最終目標為台37線延伸至新市，銜接南科，完整建構「I廊帶」，實現產業與生活圈的無縫接軌。

交通部政務次長伍勝園表示，蔡委員提出的「I廊帶」全長約40公里，目前已進入可行性評估階段，預計2027年完成研究評估，但目前環評涉及濕地與古蹟問題，因此委員們建議採取分段推動加快時程。

伍勝園表示，公路局將研究分段施作的法規與行政程序，以確保計畫順利推動。無論如何，「I廊帶」對於南部產業發展至關重要，交通部將全力推動，確保南台灣交通建設與科技產業同步發展。

立委蔡易餘提出「大南方矽谷SI廊帶計畫」，透過道路建設串聯南台灣的半導體產業聚落，使南台灣成為全球矽谷級科技重鎮。圖／蔡易餘服務處提供
立委蔡易餘提出「大南方矽谷SI廊帶計畫」，透過道路建設串聯南台灣的半導體產業聚落，使南台灣成為全球矽谷級科技重鎮。圖／蔡易餘服務處提供
目前台37線作為高鐵橋下道路，僅通至嘉義鹿草與台南新市，中間路段未銜接。圖／蔡易餘服務處提供
目前台37線作為高鐵橋下道路，僅通至嘉義鹿草與台南新市，中間路段未銜接。圖／蔡易餘服務處提供

台南 嘉義 蔡易餘

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