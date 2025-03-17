黃偉哲出席地震專案報告 災區議員嗆「將帥無能累死三軍」
台南市議會臨時會今以「0121地震因應對策及處理情形」進行專案報告，市長黃偉哲雖親自出席，不過因後續仍有其他行程，僅短暫出席1小時後，再度向議會請假離席，過程中，針對0121地震處理情況仍引發議員不滿，有民代直嗆黃偉哲是「將帥無能、累死三軍」，黃則回嗆「我不接受！」。
市議員周奕齊質疑，市長黃偉哲除夕夜在災區向民眾承諾研議未貼單補助，到現在還沒看到相關補助辦法，且公部門每次下達的指令都不一樣，口頭說明與公文寫的又不一樣，讓第一線及民眾相當混亂；針對救助款，如果沒有0206賑災剩餘款，台南市政府該怎麼因應0121地震，痛批黃偉哲是「將帥無能、累死三軍」。
周奕齊也以0403花蓮地震為例，地方政府積極向中央爭取補助修復費用，同時針對未貼單但受損嚴重的受災戶提供修繕救助，而市長黃偉哲從0121地震事發當下到除夕夜，不斷強調會研議「未貼單補助辦法」，迄今都未看見，究竟要研議到何時，要求市府給出時間點。
對此，黃偉哲回應強調，「不接受將帥無能、累死三軍的說法」，另外未貼單補助辦法要量入為出，待相較嚴重的紅黃單處理完，以剩餘款項進行分配。黃偉哲承諾，在議會此次臨時會結束，預計本周五提出「未貼單補助辦法」。
黃偉哲表示，針對未貼單救助過往除0403地震外並沒有先例，尤其這些民宅都屬於私人財產，此次經評估為紅黃單、未貼單的救助，都是來自於善款，目前會由0121募集善款約4800萬及台南市政府重大災害賑災捐款專戶提撥12.5億救助，但這並非像是保險能匡列理賠金額。
他說明，截至目前為止，未貼單戶數達2065件，遠高於花蓮地震救助的數量，而紅黃單的戶數也達2055件，在多達4000戶的情況下救助金額恐達天文數字，不過會在周五前釐清紅黃單救助金額，並匡列未貼單補助款項。
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