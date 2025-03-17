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天氣乍暖還寒小心稻瘟蔓延！ 研究員：植株過密農田 要控制氮肥量

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
罹病稻作，嚴重時整欉乾枯。圖／台南農改場研究人員提供。
罹病稻作，嚴重時整欉乾枯。圖／台南農改場研究人員提供。

近來氣候變化不穩定，台灣水稻產區研究人員發現已出現稻熱病蔓延！台南區農改場呼籲農友注意葉稻熱病發生與防治，遵照合理化施肥，控制氮肥施用，避免田間病勢加劇。

在冬春轉換、乍暖還寒時節，冷空氣南下侵襲，此時綠油油的秧苗承受著近日忽晴忽雨、溫度忽高忽低的天氣，對病蟲害的抵抗力也降低，更容易感染葉稻熱病。農業改良場研究員已預警稻作上出現稻熱病跡象，請農友多留心與防制，以避免病害擴散蔓延。

農改場研究人員林國詞表示，稻熱病是真菌造成的，其發病與否與氣溫、雨水及氮肥施用等因素密切相關，在溫度適宜的環境下，降雨日數越多，發病漸趨嚴重，若未能及時防治，稻熱病能在短時間內如同瘟疫般蔓延擴散，故稻熱病也稱「稻瘟」。

稻熱病菌危害葉片、稻穗、莖節及葉舌，感染稻穗則造成穀粒不充實。發病初期葉面形成褐色或暗綠色小斑點，隨病勢進展，擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎。尤其在山區農田與施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。農改場呼籲農友密切注意田間稻熱病發生情形，一旦發現病徵，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延。

罹患葉稻熱病病斑。圖／台南農改場研究人員提供。
罹患葉稻熱病病斑。圖／台南農改場研究人員提供。

稻熱病 農改場

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