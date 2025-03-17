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楊景丞接嘉縣府人事處長 翁章梁期勉留住人才

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府新、卸人事處長交接佈達，左起卸任處長陳怡秀、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交、縣長翁章梁、新處長楊景丞。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府新、卸人事處長交接佈達，左起卸任處長陳怡秀、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交、縣長翁章梁、新處長楊景丞。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天舉行人事處卸任、新任處長交接典禮，由行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交、傳承信印。縣長翁章梁肯定卸任處長陳怡秀多年優異表現，面對公務員流向六都、大企業高薪挖角，期勉新處長楊景丞留住人才服務鄉親。

陳怡秀榮陞高雄市政府人事處副處長，處長職務由嘉義市政府人事處長楊景丞接任。楊景丞國立中正大學政治學研究所碩士畢業，歷任台南市政府農業局人事室主任、台南市政府地政局人事室主任、嘉義市議會人事室主任、澎湖縣政府人事處處長及嘉義市政府人事處長等，學養豐富，經歷完整。

翁章梁表示，處長陳怡秀在任3年，「人事機構業務績效考核」榮獲2022及2024年度「特優」、2023年度「績優」佳績。透過處長陳怡秀的統籌，人事處積極整合各機關資源、輔導成立縣府員工社團、與廠商簽署優惠特約、協助員工子女托育及高齡父母長照服務等，感謝她的付出，祝福到新單位一切順利。

翁章梁表示，嘉義縣正面臨轉型的關鍵時刻，希望處長楊景丞可以承接陳怡秀脈絡，為縣府培育人才、穩定人事。

翁章梁提及縣府人事隱憂，因為公務人員向六都外移，民間工程單位的薪資比公務人員高，導致公部門面臨和外部競爭人才問題，期望透過中央協助，讓優秀的人才可以留在縣府為鄉親服務。

嘉義縣政府新、卸人事處長交接佈達典禮後大合照。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府新、卸人事處長交接佈達典禮後大合照。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府新、卸人事處長交接佈達後合影。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府新、卸人事處長交接佈達後合影。圖／嘉義縣政府提供

主任 嘉義 翁章梁

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