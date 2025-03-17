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台南繁花盛開已成美麗花都 風鈴花、羊蹄甲、木棉花團錦簇

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市街道、公園花團錦簇，是賞花踏青好去處。記者鄭惠仁／翻攝
台南市街道、公園花團錦簇，是賞花踏青好去處。記者鄭惠仁／翻攝

台南體育公園竹溪街步道的花季開始了，黃花風鈴木盛開，加上其他街道盛開的木棉花、嘉南大圳沿線淡紫色苦楝花，以及許多公園的火紅的火焰木，紫紅的艷紫荊，和台南公園粉紅花羊蹄甲，府城已成美麗花都。

台南社大研究員晁瑞光連日來走訪市區觀察各道路花開情形，以及棲地環境改善等問題，其中目前最美的是黃花風鈴木與木棉花。 其中台南市體育場旁竹溪街步道的黃花風鈴木季開始了，而竹溪旁的洋紅風鈴木已吐苞，等這波寒流來開後，也要綻放，美景可期。

橘紅的木棉花除了白河林初埤，市區的巴克禮公園、東豐路、市府永華中心也是賞花熱點。晁瑞光說，目前市區可見的春花，另有淡紫色的苦楝花、火紅的火焰木，紫紅的艷紫荊、粉紅花的羊蹄甲，另，茄苳、樟樹、血桐、芒果也都進入盛開期。

黃花風鈴木主要景觀點還包括林森路、億載金城護城河邊等，台南公園靠近公園路邊的羊蹄甲也盛開，此處洋蹄甲區過去因褐根病而死光，經原地復育後逐漸恢復美景，歡迎民眾來欣賞。

台南市街道、公園花團錦簇，是賞花踏青好去處。記者鄭惠仁／翻攝
台南市街道、公園花團錦簇，是賞花踏青好去處。記者鄭惠仁／翻攝

台南 風鈴木 體育

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