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台南城西焚化廠建新爐 舊爐續留評估活化

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南城西焚化廠更新爐預計明年初完工，已立起新煙囪，成為海濱新景象。記者鄭惠仁／攝影
台南城西焚化廠更新爐預計明年初完工，已立起新煙囪，成為海濱新景象。記者鄭惠仁／攝影

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建工程進度超過8成，目前焚化爐多了1根大煙囪，成為海濱新景象，但市府考慮到舊爐若停用，全市生活垃圾燃燒量只能打平，決定續留、未來環評通過後再活化；議員說，舊爐藉此機會要降低汙染。

環保局表示，台南每日可燃燒垃圾量約1800公噸，其中事業廢棄物400公噸，現有城西、永康兩座焚化廠處理量是1350公噸，還有450公噸缺口，除了部分垃圾請鄰近縣市焚化場處理，並以加強資源回收、推動SRF固體再生燃料等降低垃圾量，但部分垃圾無法處理只能先打包暫存，累積超過25萬公噸。

正在施工的城西焚化廠的更新爐預計2026年2月完成，完工後日處理量約900公噸，若加上永康焚化爐，所能處理的垃圾量最多也只能解決每天應燒的垃圾量，累積的垃圾仍無法去化；環保局指出，經參考日本等國家的做法，舊爐整修後仍可繼續使用，決定新爐完工後活化舊爐，因此將提環境評估，若通過，新爐啟用後就可邊燒邊整修，整修完南市的年垃圾處理量超過20萬噸，加上部分科工區也陸續興建焚化爐，量能就有餘力處理積存的垃圾。

市議員李中岑說，先前議會時建議能活化舊爐，也希望藉此機會，徹底強化舊爐的設備，降低汙染問題，讓附近居民更放心、身體健康獲得更好的維護。

另，城西焚化廠新爐立起大煙囪，民眾很好奇也期待漆上圖案後，能和舊煙囪成為曾文溪出海口南岸青草崙堤防海灘新景象，讓這處海灘私密景點更迷人。

焚化爐 環保局 議員

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