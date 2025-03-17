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氣爆毀家無力修…腦麻小妹一句話 義工感動修屋

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
黃姓一家人的簡陋老舊平房獲行善團幫忙重建，昨歡喜入厝，家人相當感激各界協助。記者蔡維斌／攝影
黃姓一家人的簡陋老舊平房獲行善團幫忙重建，昨歡喜入厝，家人相當感激各界協助。記者蔡維斌／攝影

雲林虎尾鎮下溪里黃姓一家5口為列冊低收入戶，住老舊平房，2016年遭遇氣爆火災無力修建，只能簡單粉刷焦黑處，遇雨還漏水，依然又住了9年，經里長張美華爭取，台灣善種子行善團發動原地修建，昨辦入厝，家人笑得闔不攏嘴。

黃姓男子妻子說，大女兒患有腦麻，公公也須每周洗腎3次，生活原就困頓，9年前女兒才3歲時發生大火，家計雪上加霜，全靠從事汽車輪框修復的丈夫和她打零工為生，既沒錢修房子，還要負擔沉重的醫療費、收入捉襟見肘，全家只能將就住在破舊房屋。

多月前，下溪里也1戶由台灣善種子義工團完成1棟新屋，黃母推著黃小妹妹前往參觀，很少說話的黃小妹妹冒出一句「好漂亮喔！」感動了在場的人；黃妻說，女兒漸漸長大，懂事以來一直住老舊房子，看到別人家溫暖舒適，不禁說出心中羨慕之意。

下溪里長張美華、建國里長蘇成就居中牽線，透過管道向台灣善種子義工團請求修建獲同意。義工團理事李國地說，黃小妹妹一句話感動了義工團，決定為她圓夢，80名義工分工將老屋改建成3房1廳2衛1廚，昨交屋。

虎尾鎮長林嘉弘與里長、黃小妹妹全家在義工團帶領下為新家開箱啟用，各界也送來計多新穎的家用品，黃小妹妹走進新房，喜悅全寫在臉上，黃妻不停感謝各界協助，「給我們一個明亮又溫暖的家」。

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