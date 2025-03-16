百年煙囪基座古蹟疑被當廁所上大號 台南水道博物館：痛心與不解

俗語「人有三急」，但真有這麼急？台南山上花園水道博物館園區內的百年煙囪基座古蹟，今被發現遺留排泄物與2坨使用過的衛生紙，疑似有遊客在基座附近隨地便溺，不僅震驚工作人員，更是嚴重破壞文化資產，園方除表達遺憾與憤怒外，也呼籲遊客尊重文化資產。

水道博物館表示，該處百年煙囪基座是園區內重要歷史遺跡，保留當年的耐火磚，更是見證水道系統發展歷程，為讓民眾能夠親近古蹟，秉持開放態度，未設置圍欄，多年來透過定時巡查維護，未曾發生問題，孰料，今早卻發現基座竟被當成廁所隨地大便，現場還遺留2坨衛生紙覆蓋排泄物，令人痛心與不解。

園方提到，由於園區範圍遼闊，案發地附近無監視器可調閱，因此無法確定肇事者身分，園區目前雖為寵物友善環境，但根據現場相關跡證，研判是有人隨地便溺；該處地點距離園區內公廁僅約250公尺，遊客不至於找不到適當的如廁空間，對於此舉只能感到震驚與遺憾。

有工作人員感嘆，今天南部雖降溫，但這樣的行為，讓人的心更冷，也讓園方在維護古蹟時更加感到無力。消息曝光後，許多網友說，「到底是多急啊！」、「缺乏公德心」；也有網友建議，「圍起來較安全」、「加設一支監視器吧！」。