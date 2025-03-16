氣爆毀家粉刷遮焦黑住9年 雲林腦麻黃小妹「1句話」感動義工建新家

雲林縣黃小妹妹家境清苦是列冊低收戶，一家5口住在老舊房舍，不料2016年電氣引發氣爆火災，房子付諸一炬，舉家陷困沒錢修建，只能將焦黑房舍簡單粉刷暫時安頓，一住就9年，簡陋不堪遇雨漏水，一家擠在小房，經里長張美華爭取，台灣善種子行善團發動原地修建，給黃家一個溫暖新家，今天歡喜入厝。

位於虎尾鎮下溪里一黃姓人家，2016年一場電線走火引起氣爆的火災，奪走黃家唯一棲身的平房住家，屋內得焦黑，黃家無力復建，靠自己簡單整理粉刷後，暫時居家安頓，一家5口就擠陋屋長達9年，災後老屋更顯破舊脆弱，遇雨積水，一家大小得忙著接漏、舀水。

黃媽媽說，大女兒患有腦麻，公公也得每周洗腎3次，生活原就困頓，9年前女兒才3歲時發生大火，家計上加霜，全靠從事汽車輪框修復的老公和她打零工維生，既沒錢修房子，還要負擔沉重的醫療費、收入捉襟見肘，全家就將就住在破舊住家，一挨就9年。

多月前，下溪里也1戶由台灣善種子義工團完成一棟新屋，黃媽媽推著黃小妹妹前往參觀，很少說話的黃小妹妹冒出一句「好漂亮喔！」感動了在場的人，黃媽媽說，妹妹漸漸長大，懂事以來一直住老舊房子，看到別人家溫暖舒適，不禁說出心中的羨慕之意。

下溪里長張美華和建國里長蘇成就居中牽線，透過管道向台灣善種子義工團請求修建獲同意，即發動義工改建。

「這裡好漂亮喔！」義工團理事李國地指出，黃小妹妹一句話感動了義工團決定為小妹妹圓夢，80名義工分工修繕電線、水管、裝潢，將老屋改建成3房1廳2衛1廚，提早完工今天交屋。