銀合歡、垃圾入侵 台南用環境監測守護山海圳國家綠道

台南社大台江分校為守護山海圳國家綠道，發起內海之路環境監測行動，鎖定髒亂點與銀合歡外來種，發現長42公尺、寬5公尺的小區域就有119 株銀合歡，4公里的水岸有10多處圾堆積點。呼籲水利單位能期清理垃圾及清除銀合歡外來種，公私一起同守護台江流域環境生態。

台江分校表示，1823年曾文溪改道衝進台江，生成台江十六寮，為溼地型村落社會，水資源保護非常重要。近20年來，台江河川守護運動，倡議催生山海圳國家綠道，社大台江分校在台江建庄二百年後，發起台江公共治理，並對國家綠道內海之路展開環境監測行動。

開學至今，台江綠道志工及流域社群，分段調查通報內海之路水岸垃圾點，以濱海公路以西的鹽排為例，四公里範圍，就發現十幾處垃圾堆積在灘地、水面及紅樹林間，影響水域環境生態。另，跟著河流班師生則是利用假日，監測鹽排水岸銀合歡，初期選定2個樣區，由學生分工調查銀合歡數量，其中第2樣區就有119 株銀合歡，其中靠近水岸邊，有的已開花結果成株。

吳姓學生說，從去年就發現內海之路，濱海公路以西的鹽排水岸銀合歡有愈來愈多的趨勢，今年跟著河流班老師沈介文，選定2塊樣區觀察監測，協助公部門，希望能夠為守護山海圳國家綠道，盡分力量。