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25年嘉市燒臘名店將收攤 3天送800便當回饋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
店家希望希望大家都可以再吃一次懷念滋味。記者李宗祐／翻攝
店家希望希望大家都可以再吃一次懷念滋味。記者李宗祐／翻攝

在地經營25年的嘉義市燒臘名店「強記燒臘」高掛退休布條，1連3天送便當感謝顧客支持，前2天已送出400個便當，今天最後1天再發400份；業者兒子表示，因為母親身體不適，父親決定退休，但以後或許有機會再重新營業。

「強記燒臘」在25年前從在民國路發跡，然後光華路再到新生路再到今天的上海路，知名的烤鴨、燒雞、叉燒、香腸擄獲不少嘉義人的味蕾，掛出退休布條消息立即引來許多人的關切，有網友感嘆「時代的淚痕」。

業者的兒子表示，因為母親生病，自己還年輕，父親兩頭忙不過來，加上妺妹也年紀還小，考量可能難以維持正常營運，員工都是25年來一齊打拼不少屆齡退休，才決定宣布退休，父親轉業比較不這麼忙的行業。未來長大了些累積足夠經驗，或許有天會再重新開幕和大家見面。

他說，感謝25年來顧客的支持，決定送便當回饋，今天已是第3天，前2天每天發送200份，今天最後1天加倍至400份，將店裡儲備的食材耗完，希望大家都能吃得開心，可以再吃一次懷念滋味。

現場除了排隊領便當，也可以用買的，中午才開始發送便當，但有人早上8點不到就來排隊，對於不再營業的消息都覺得好可惜。

店家高掛退休布條，感謝支持，免費便當回饋顧客。記者李宗祐／攝影
店家高掛退休布條，感謝支持，免費便當回饋顧客。記者李宗祐／攝影
嘉義市燒臘名店「強記燒臘」高掛退休布條，一連3天送便當感謝顧客長期支持。記者李宗祐／攝影
嘉義市燒臘名店「強記燒臘」高掛退休布條，一連3天送便當感謝顧客長期支持。記者李宗祐／攝影
店家今天準備800份便當回饋客人，廚房忙得沒停過。記者李宗祐／攝影
店家今天準備800份便當回饋客人，廚房忙得沒停過。記者李宗祐／攝影
在地經營25年的嘉義市燒臘名店「強記燒臘」高掛退休布條，一連3天送便當感謝顧客長期支持。記者李宗祐／攝影
在地經營25年的嘉義市燒臘名店「強記燒臘」高掛退休布條，一連3天送便當感謝顧客長期支持。記者李宗祐／攝影
店內等待領便當的民眾。記者李宗祐／攝影
店內等待領便當的民眾。記者李宗祐／攝影
小老闆說明結束營業的緣由，但未來也有可能再重新營業。記者李宗祐／翻攝
小老闆說明結束營業的緣由，但未來也有可能再重新營業。記者李宗祐／翻攝

便當 嘉義 母親

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