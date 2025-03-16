台南城西焚化廠舊爐留定了 徹底解決垃圾處理量能不足

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建工程進度已超過8成，預計明年完工啟用，目前城西焚化爐已多了1根大煙囪，成了海濱新景象。市府考慮到新爐完成，若舊焚化爐若停用，全市生活垃圾燃燒量只能打平，決定續留舊爐，未來環評通過後再活化，可充分解決台南垃圾問題。

環保局表示，台南市可燃燒日垃圾量約1800噸，其中事業廢棄物400噸，目前城西、永康兩座焚化廠處理量是1350噸，還有450噸缺口，除了部分垃圾請請鄰近縣市焚化場處理，以及加強資源回收、推動SRF固體再生燃料等降低垃圾量，但仍有部分垃圾無法處理，只能先打包暫存，已累積超過25萬噸。

目前城西焚化廠的更新爐正在施工，預計2026年2月完成，完工後日處理量約900公噸，若加上永康焚化爐，所能處理的垃圾量最多也只能解決每天應燒的垃圾量，而之前所累積的垃圾則無法處理。經參考日本等國家的做法，因舊爐整修後仍可繼續使用，決定新爐完工後活化舊爐，因此將會提環境評估，若通過後，等新爐啟用，就可邊燒邊整修，等整修後南市的年垃圾處理量超過20萬噸，加上部分科工區也陸續興建焚化爐，未來處理事業廢棄物的量能也增加，就有餘力處理積存的垃圾，可徹底解垃圾問題。

市議員李中岑說，依照最初規畫，城西焚化廠新爐完工後，舊爐就要廢除不用，但他們認為，有了新爐後仍不能解決台南垃圾問題，在議會上建議能活化舊爐，修整後再加入行列，提升整體的處理量，徹底解決問題。也因此，環保局參酌國外做法，決定同步活化舊爐，但也希望藉此機會，徹底強化舊爐的設備，降低汙染問題，讓附近居民更放心，身體健康獲得更好的維護。