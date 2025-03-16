雲嘉祭強力手段 防廢棄物亂倒

全台營建廢棄物亂竄，雲林縣近年查獲多起非法傾倒案，甚至有村長當廢棄土仲介；嘉義市則發現不肖清運業者為省廢棄物處理費，將營建廢棄物「化整為零」裝垃圾袋丟垃圾車。雲縣警方今年編2800萬元在巡邏車、偵防車、機車建置AI巡防系統，追蹤涉犯載運車輛，嘉市加強破袋檢查。

去年6月，雲林刑警大隊科偵隊接獲檢舉，許姓養豬業者等人涉嫌利用麥寮鄉農地回填營建廢土建豬舍、雞舍，陳姓村長負責仲介，檢察官莊珂惠指揮偵辦，拘捕犯嫌7名，查扣挖土機3部。類似不法情事在沿海持續發生，檢警及環保單位前年聯手偵破傾倒廢棄物犯罪集團共22團、犯嫌334人，查扣犯罪工具市價超過1.5億元。

雲縣警察局長李建民說，今年編2800多萬元推動AI智慧警政，在全縣35所獨立運作所、13所聯合執勤所的每部巡邏車、偵防車、機車建置AI巡防系統，透過人工智慧影像辨識移動車輛車牌，即時追蹤曾涉犯傾倒廢棄物的車輛，年底前完成裝設。

嘉市環保局清潔隊最近清運垃圾發現，不肖清運業者為省廢棄物處理費，將拆除的營建廢棄物化整為零，裝垃圾袋丟垃圾車，因磚塊土石會影響焚化爐壽命，清潔隊加強破袋稽查。環保局說，近來不斷有不肖業者非法代收垃圾或大型營建廢棄物，甚至有人未依垃圾分類丟至垃圾車，垃圾量大量增加，即日起加強「破袋稽查」，違法依廢清法處1200元以上6000元以下罰鍰。