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台南市區停車難 充電停車格卻閒置

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市永華市政中心前路邊停車格常客滿，但充電停車格位無人停。記者吳淑玲／攝影
台南市永華市政中心前路邊停車格常客滿，但充電停車格位無人停。記者吳淑玲／攝影

台南市至今年1月電動車掛牌數8066輛，依停車場法規定，公共停車場應設電動汽車充電專用停車位，占用罰最高1200元，但民眾發現市區多處陸續啟用的立體停車場，停車格一位難求，充電車格位則常空置，車主擔心受罰只能「望車位興嘆」。議員認為要有彈性作法，交通局允諾調整。

台南市較去年底增加175輛電動車，增長率約2.22%，交通局因應充電車需求超前部署，新完工的立體停車場充電車位多達10%，今年公有停車場可設置1200至1300個充電停車格；另，擁有50個停車格以上民營停車場，也督促設置1%以上充電樁。

台南市區停車一位難求，多座立體停車場假日常被停滿，有駕駛反映，西門路立體停車場常停滿，繞好幾圈都找不到車位，充電車格卻常空置，應適度調整，准許彈性使用。

但依交通部2023年9月施行的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公營與私營停車場須分別配備2%與1%充電車位，違規占用最高處1200元罰款。議員陳皇宇對此認為，政府推動綠色交通，法規要求設充電車位，但目前電動車比例低，市區停車需求大，應考量現實情況，採取更具彈性措施，以免造成資源浪費。

交通局說，將會調整充電格數至「符合法令最低服務比例」，部分市區立體停車場如水萍塭公園、正生公園、青年路與文化中心等地尚未供電或未設罰責告示牌的充電車格，允許一般車輛停放。

交通局也鼓勵駕駛善用民間充電站，目前交通局、經發局與民間業者已整合充電樁資訊，透過「台南好停車」App提供即時查詢，以提升充電車位使用率，減少閒置。

停車場 車位 電動汽車

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