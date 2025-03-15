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嘉義國際藝術紀錄影展開幕 6國駐台代表齊聚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第12屆2025嘉義國際藝術紀錄影展開幕典禮，下午在嘉市立博物館舉行，市長黃敏惠與6國駐台代表齊聚。圖／嘉市府提供
第12屆2025嘉義國際藝術紀錄影展開幕典禮，下午在嘉市立博物館舉行，市長黃敏惠與6國駐台代表齊聚。圖／嘉市府提供

第12屆嘉義國際藝術紀錄影展今天下午在嘉市立博物館舉行，市長黃敏惠與6國駐台代表齊聚，今起連續3周邀請超過13位國際影人來嘉交流對談，規畫1場專題演講、2場專題論壇、5場校園活動、12場映後座談，是歷屆最多國際專業影視音工作者參與盛會。

墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處Martin Torres處長、法國在台協會Franck Paris主任、盧森堡台北辦事處Lex Kaufhold處長、波蘭台北辦事處Cyryl Kozaczewski處長、日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表、比利時台北辦事處C?dric Schampers副處長、日本獨立影展PIA總監Keiko Araki、影展藝術總監黃明川等人參加。黃敏惠與來賓欣賞導演Bertrand Mandica與盧森堡、法國、比利時聯合製作《我們野蠻人》為活動揭幕。

黃敏惠感謝導演黃明川每年精心策劃，規模逐年擴大，內容越來越豐富，參與者越來越多，作品越來越精彩，傳承與交流場域，讓新生代創作者彼此學習、相互激盪。

今年影展主題「誰比誰寂寞As Lonely As Who」，探討在科技快速發展的時代，人類內心孤寂的加劇，重新審視情感與靈魂的價值，規畫9大單元：「眼淚海洋」、「衝天鑽地」、「戰火重生」、「數位未來」、「行為藝術」、「跨域元祖」、「虛擬城邦」、「焦點國家」、「手藝蒸發」；邀請楊元鈴、翁煌德、蘇匯宇、Vladimir Nadein4位專業影人擔任客席策展人。

黃明川說，影展匯聚全球優秀紀錄片，焦點國家日本，特別與日本最早獨立影展PIA影展合作，PIA1977年成立是日本重要發掘和培養新的電影製作人才，支持獨立電影製作和發行，在國際影展具重要地位。活動請上嘉義國際藝術紀錄影展FB官方臉書https://www.facebook.com/ciadff/官網https://ciadff.chiayi.gov.tw查看。

第12屆2025嘉義國際藝術紀錄影展開幕典禮，下午在嘉市立博物館舉行，市長黃敏惠與6國駐台代表齊聚。圖／嘉市府提供
第12屆2025嘉義國際藝術紀錄影展開幕典禮，下午在嘉市立博物館舉行，市長黃敏惠與6國駐台代表齊聚。圖／嘉市府提供
第12屆2025嘉義國際藝術紀錄影展開幕典禮，下午在嘉市立博物館舉行，市長黃敏惠與6國駐台代表齊聚。圖／嘉市府提供
第12屆2025嘉義國際藝術紀錄影展開幕典禮，下午在嘉市立博物館舉行，市長黃敏惠與6國駐台代表齊聚。圖／嘉市府提供

日本台灣交流協會 黃敏惠

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