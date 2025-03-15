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關懷銀髮族行的安全 台南六分局走入市場發送「平安餅」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警六分局長劉全福昨走入金華零售公有市場，發放象徵「出入平安」的平安餅，提醒長者「遵守交通規則，才能平安回家！」。圖／讀者提供
台南市警六分局長劉全福昨走入金華零售公有市場，發放象徵「出入平安」的平安餅，提醒長者「遵守交通規則，才能平安回家！」。圖／讀者提供

據統計，65歲以上長者的交通事故肇因，前3名依序為「未依規定讓車」、「分心駕駛」及「起步未注意安全」，三者約占3成；台南市警六分局長劉全福昨一早走入金華零售公有市場，發放象徵「出入平安」的平安餅，提醒長者「遵守交通規則，才能平安回家！」。

警方指出，市場周邊因為人車混雜，加上長者行動較緩慢、視力與聽力退化，稍有不慎就可能發生交通事故。尤其有些行人為了趕時間，隨意穿越馬路、闖紅燈、不走斑馬線，這些危險行為不僅威脅自身安全，也容易讓汽機駕駛閃避不及而釀成事故。

第六分局為關懷長者行的安全，準備了印有第六分局局LOGO的平安餅，由分局長劉全福深入市場發送。他說，這不僅代表對市民的祝福，也希望透過這樣的方式讓大家記住：「遵守交通規則，才能平安回家！」。

許多長者拿到餅乾後開心地說：「警察真貼心，這樣提醒我們更有感覺！」，甚至有民眾主動詢問如何避開大型車的視線死角？怎麼樣才能更安全過馬路？警方說，這樣一來，也讓交通安全知識深植人心。

同時，提醒長者夜間外出時建議穿亮色衣物或配戴反光配件，讓駕駛更容易注意到行人。此外，過馬路時應選擇標誌清楚、車流較少的路口，等行人綠燈亮起後左右察看，確認安全再通行。

警方提醒長者過馬路時，應選擇標誌清楚、車流較少的路口，等行人綠燈亮起後左右察看，確認安全再通行。圖／讀者提供
警方提醒長者過馬路時，應選擇標誌清楚、車流較少的路口，等行人綠燈亮起後左右察看，確認安全再通行。圖／讀者提供

交通事故 行人

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