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民進黨南市黨部辦新住民國際日 肯定成為台灣新力量

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。

民進黨台南市黨部今天在巴克禮公園舉辦新住民國際家庭日，市黨部主委郭國文感謝新住民的貢獻，不僅融入台灣，更要成為台灣新的力量。

郭國文表示，跨國家庭結構與屬性已經轉變，思維也要與時俱進，台灣是移民社會，台灣的國力，來自於所有移民母國文化共融，還有每一位移民的打拚！賴總統提到，不管來自哪裡，不論任何族群，只要認同這塊土地，熱愛這塊土地，就是這個國家的主人。

今天參與者的母國橫跨越南、日本、泰國、印尼、馬來西亞、貝里斯、聖文森、聖露西亞、英國、美國、南非！並分享自己最拿手的家常菜，享用各國料理，郭國文也一起手作越南春捲、泰國青木瓜涼拌。

郭國文表示，未來不管是在就業、證照、置產、依親、行政部門執法、法規鬆綁等議題，乃至於中高齡新住民有就業養老需求！要持續建構友善新住民的環境。

他特別感謝新住民的付出，從年輕到年長，除了在台灣奉獻心力之外，也培養更多新一代。不只是這個國家的主人，也是一家人，民主進步黨會與大家站在一起。

民進黨台南市黨部成立第一個新住民諮詢站後，半年來持續以社會力連結的方式，與台南市新住民家庭促進成長發展協會、台南市日本人協會、台南市新移民女性關懷協會、台南市國際新住民關懷發展協會籌備會，一起合作，落實黨部公益化，結合民進黨公職服務處一起來舉辦新住民國際家庭日。

市議員蔡筱薇、黃肇輝、朱正軒、郭鴻儀、蔡麗青、沈震東也共襄盛舉，行政院顧問野崎孝男、移民署南區大隊台南市第二服務站主任胡鵬翔、第一服務站主任林志鴻，也到現場向新住民朋友致意。

民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
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民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
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民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。
民進黨台南市黨部今天舉辦新住民國際家庭日，邀請新住民家庭分享美食，互相交流，也融入台灣社會。圖／台南市黨部提供。

台南 新住民 移民署

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