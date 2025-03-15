台商回流、外商來台投資人力供不應求 求才薪資水準普遍提升
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心今舉辦大規模徵才活動， 54家企業提供1700多個職缺，薪資最高上看7萬元，勞發署代理署長陳世昌表示，近年台商回流、外商來台投資、企業擴大布局等因素，近年產業人力供不應求，薪資水準普遍提升。
雲林虎尾就業中心今舉辦徵才活動，54家企業提供逾1700個就業機會，受惠AI與高效能運算商機持續熱絡，有4成職缺為科技業，預計6月在中科虎尾園區裝機生產的矽品精密工業，釋出545個工作機會，其中工程師薪資最高上看7萬元。
勞發署代理署長陳世昌表示，今年徵才活動釋出職缺增加，原因包括台商回流、外商來台投資、企業擴大布局等因素，因此產業人力需求持續增加，過往逾30K起薪資職缺約60%，今年求才薪資水準明顯提升，逾85%職缺薪資30K起。
陳世昌說，最多人在意的薪資部分，多家廠商都祭出優質待遇網羅人才，如李長榮化工、上銀科技、笠源科技及愛之味都開出月薪40K起要找各類工程師，點鑫產業則是祭出薪資最高71K要找品管主管，台灣立期科技也提供月薪60K起徵求國際業務主管，矽品精密工業為了延攬製程、廠務保修、品管(MQE)工程師，釋出近百名月薪可達70K的高薪工作機會。
立委劉建國今到場為求職者加油打氣，他表示，雲林縣近年產業轉型快速，人力需求迫切，除傳統農業轉型至智慧農業、許多科技業如矽品精密、上銀科技等也陸續在雲林縣擴大攬才，希望今天徵才活動協助在地媒合，讓廠商補實人才、待業者順利就業。
雲嘉南分署長劉邦棟指出，今天徵才活動響應ESG永續環境採「無紙化面試」，透過線上系統瀏覽職缺、填寫履歷、預約面試及進度查詢，並發送求職履歷至面試廠商端，除全面無紙化、改善傳統排隊面試，更節省民眾的求職時間成本，加速企業找到合適人才。
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