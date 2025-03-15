全球最美花海街道「白河木棉花季」登場

照片取自臺南市政府

臺南白河林初埤木棉花道，全長866.5公尺，被譽為全球最美花海街道之一，每年吸引大量遊客與攝影愛好者前來朝聖。今年初因氣候寒冷影響，木棉花開花時程稍有延遲，目前花況已達八成，預計下周可迎來盛開美景。

臺南市長黃偉哲表示，白河林初埤的木棉花道已是全國知名景點，美不勝收，感謝歷任鎮長及區長的努力，一步步經營林初埤到現在，已成為全臺重要觀光景點之一，也是很多網紅及民眾流連忘返打卡點，來白河賞木棉，到東山喝咖啡，都是很好休閒活動，歡迎來臺南賞花，享受美好春日時光。

白河區公所指出，木棉花季於3月15日至3月30日期間將舉辦系列精彩活動，包括定點導覽解說、愛地球贈樹苗、木棉音樂饗宴（街頭藝人表演）、按讚贈好禮等。舊鐵道設有美食攤販，讓遊客在賞花之餘，還能品嚐美味的在地小吃。此外，今年特別推出假日限定的「親子涼扇彩繪」活動，每日限量300份，讓遊客自由揮毫創作，為春日之旅增添難忘回憶。（贈苗活動將於3/15、3/16、3/22、3/23舉行，數量有限，送完為止。）

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