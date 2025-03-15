臺南首批社宅租金最低3950元起

照片取自臺南市政府

臺南市政府14日舉行永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」社會住宅招租記者會，正式啟動南市首波社宅招租計畫，臺南市長黃偉哲表示，「宜居成功」與「宜居仁愛」兩處社宅招租，不僅是市府用心規劃的成果，更象徵著市府兌現市民居住權益的承諾，這也是臺南市推動住宅政策的重要里程碑！

黃偉哲市長表示，臺南終於迎來首批社宅的出租，兩處社宅招租共為南市府節省公帑24億元。本次兩處社宅的位置、生活機能都非常完備，附近有學區、公園、醫院，位處都市的蛋黃區，而且大樓裡也提供最好的住宅服務，有健身房、交誼廳，停車的空間也都齊備，歡迎有需要的市民朋友們來登記。

都發局長林榮川表示，臺南首批社宅於3月17日開始受理申請，「宜居成功」及「宜居仁愛」共計178戶聯合招租，租金含管理費3950元起！宜居社宅規劃1~3房型，全棟採通用設計，格局方正，採光良好居住友善，租金依房型與承租人條件有所不同，「宜居成功」社宅採綠能設計打造低碳、節能的居住環境，「宜居仁愛」社宅榮獲2022年「國家卓越建設獎」最佳社會住宅類金質獎，在規劃設計與施工品質上獲得肯定。申請期間自3月17日起至4月16日下午5點止。

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