勞動部雲林虎尾辦徵才 1700職缺逾千人尋求機會

勞動部今天在雲林虎尾就業中心舉辦大型徵才活動，提供逾1700個工作機會，其中預計6月在中科虎尾園區裝機生產的矽品精密工業釋出545個職缺，現場湧進上千人尋求機會。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心發布新聞稿指出，中心今天舉辦大型徵才暨職場體驗嘉年華活動，現場有54家企業、釋出逾1700個工作機會，勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌、民進黨立委劉建國等人出席。

陳世昌致詞表示，這波徵才的產業跨足科技業、傳統製造業、食品業、批發零售及服務業等，其中約85%職缺月薪新台幣3萬元起，超過95%為雲林在地工作機會。

這波大型徵才暨職場體驗嘉年華活動，陳世昌指出，現場有多家廠商祭出優質待遇網羅人才，例如上銀科技、笠源科技、愛之味都開出月薪至少有4萬元，而預計6月裝機生產的矽品精密工業在現場延攬製程、廠務保修、品管工程師，更釋出近百名月薪達7萬元的工作機會。

劉建國表示，雲林傳統農業轉型至智慧農業，許多科技業例如矽品精密、上銀科技等都陸續在雲林擴大攬才，可見雲林縣產業變動非常快，人力需求相當迫切。

勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，現場徵才活動響應環境保護、社會責任、公司治理（ESG）並規劃「無紙化面試」，透過線上系統瀏覽職缺、填寫履歷、預約面試及進度查詢，並發送求職履歷至面試廠商，除了全面無紙化、改善傳統排隊面試，更節省民眾的求職時間成本，加速企業找到合適人才。