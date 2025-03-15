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獨／台南市區停車一位難求 充電格位常閒置「空蕩蕩」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市區新完工的立體停車場陸續啟用，但充電停車格位常是閒置。記者吳淑玲／攝影
台南市區新完工的立體停車場陸續啟用，但充電停車格位常是閒置。記者吳淑玲／攝影

台南市至今年1月電動車掛牌數8066輛，現行停車場法規定，公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位，占用者可開罰最高1200元，市區多處立體停車場陸續啟用，因在精華區汽車停車格一位難求，但充電停車格位常是「空置」，車主擔心受罰只能「望車位興嘆」，議員認為要有彈性作法，交通局允諾調整。

截至今年1月，台南市電動車掛牌數已達8066輛，較去年底增加175輛，增長率約2.22%，電能車穩定成長，交通局因應充電需求超前部署，新完工立體停車場充電車位最多達到10%，今年可達成公有停車場設置1200至1300個充電停車格；另擁有50個停車格以上的民營停車場，也會督促依規定應設置1％以上充電樁。

台南市區停車一位難求，多座立體停車場，假日常被停滿，但有駕駛反映，如西門路立體停車場經常客滿，繞了好幾圈找不到車位，但充電車格卻常是空置，應調整減少過多的充電格位，或允許彈性使用。

根據交通部於2023年9月施行的「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公營與私營停車場須分別配備2%與1%的充電車位，違規占用者最高可處1200元罰款。台南市議員陳皇宇指出，雖然政府推動綠色交通，法規要求設置充電車位，但目前電動車比例仍低，市區停車需求大，應考量現實情況，採取更具彈性的措施，以免造成資源浪費。

交通局回應，針對閒置問題，將調整充電格數至「符合法令的最低服務比例」，部分市區立體停車場如水萍塭公園、正生公園、青年路與文化中心等地，尚未供電的充電格或未設罰責告示牌，允許一般車輛停放。此外，市府也鼓勵駕駛善用民間充電站，目前已在整合交通局、經發局與民間業者的充電樁資訊，透過「台南好停車」App提供即時查詢，以提升充電車位的使用率，減少閒置問題。

台南市永華市政中心前路邊停車常客滿，但充電停車格位也無人敢停。記者吳淑玲／攝影
台南市永華市政中心前路邊停車常客滿，但充電停車格位也無人敢停。記者吳淑玲／攝影
台南市區新完工的立體停車場陸續啟用，但充電停車格位常是閒置。記者吳淑玲／攝影
台南市區新完工的立體停車場陸續啟用，但充電停車格位常是閒置。記者吳淑玲／攝影
台南市永華市政中心前路邊停車常客滿，但充電停車格位也無人敢停。記者吳淑玲／攝影
台南市永華市政中心前路邊停車常客滿，但充電停車格位也無人敢停。記者吳淑玲／攝影

停車場 台南 車位 電動汽車

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